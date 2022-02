Últimas unidades: vaqueros Levi's a mitad de precio en Primeriti... ¡y muchas más ofertas en 'denim'!

Quien tiene en su armario un par de vaqueros sabe que ya cuenta con una primera prenda estrella para crear cualquier tipo de look. Y es que los jeans son una prenda básica que nos permiten lucir desde los outfits más desenfadados hasta otras propuestas más formales y arregladas. A esto contribuye el hecho de que existen miles de modelos, formas y acabados: campana, pitillo, mom fit, desgastados, rotos, boyfriend... Por ello, cada persona puede, además de seguir las tendencias de cada temporada, encontrar el estilo que más vaya con ella. Eso sí, lo mejor es apostar por unos vaqueros de calidad que, incluso, nos pueden llegar a durar años para aprovecharlos porque las modas siempre vuelven.

En lo que a jeans se refiere, Levi’s siempre ha sido una de las marcas más deseadas a lo largo de la historia de la moda. En su catálogo, las prendas denim siempre han sido las protagonistas, por lo que podemos encontrar cazadoras y vaqueros que se conviertan en básicos de nuestro armario. Eso sí, requieren de cierta inversión que, aunque luego se amortiza con la durabilidad de la prenda, no siempre nos viene bien. A no ser que demos con ofertones como el que hoy te traemos en 20deCompras: en Primeriti, las últimas unidades del catálogo de Levi’s están ahora con hasta un por tiempo limitado y con las últimas un 70%. Entre todas las prendas, nos han enamorado estos vaqueros pitillos que, de costar 120 euros, ahora pueden ser tuyos por 59.

Es un modelo fácil de combinar y cómodo. Primeriti

Pero, recuerda: no quedan muchas tallas disponibles de este modelo (aunque hay otros muchos también rebajados en la web de Primeriti), así que, si los quieres, ¡corre antes de que vuelen! O, si no llegas, sigue leyendo, porque bajo estas líneas te acercamos más opciones que te van a encantar.

Mucho más para elegir...

Aunque el vaquero de Levi’s a mitad de precio es una oportunidad que no podemos dejar escapar, no es la única que merece, al menos, un vistazo. En el catálogo de Primeriti hemos encontrado otros a muy buen precio que pueden interesarte. Por ejemplo, si llevas tiempo buscando unos negros de corte recto con los que crear los mejores looks para la oficina, estos de Levi’s por 49 euros (¡en vez de 99!) deberían ser tuyos. O si llevas tiempo buscando unos de wide leg, pero aún no has encontrado los que se adaptan mejor a tu figura, no deberías dejar pasar estos de Lee por 26 euros que, ahora, están el 70%. ¿Que no te convencen? No pasa nada: échale un vistazo a estos de Tommy por 55 euros... ¡o a cualquiera de las otras muchas opciones que encontrarás en esta web!

