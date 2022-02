'Socialité' desvela un audio del agente de Rocío Flores en el que le dice qué decir y cómo actuar en televisión

"No cesa de faltarme al respeto. A eso me refiero antes con que el ser no deja de estar", dijo este viernes Rocío Carrasco en El precio del silencio tras escuchar las declaraciones de su hija en El programa de Ana Rosa, donde aseguraba orgullosa que "jamás nadie me ha podido escuchar decir una falta de respeto hacia mi madre".

Unas declaraciones de la hija de Rocío Jurado que contrastan con un audio del representante de Rocío Flores que Socialité ha revelado este domingo, en el que le dice a la primogénita de Antonio David Flores qué decir exactamente y cómo comportarse ante las cámaras poco antes de aparecer en el espacio de Telecinco.

Ese mismo día, la colaboradora señaló que si algún día ella se atreviera a contar sus "vivencias, lo mismo se cae España". Una polémica frase que al parecer no es cosecha propia, sino obra de Agustín Etienne, su agente, que en esa misma grabación le pide dejar "un cebo para lo nuestro". Para ello, "tienes que decir: 'El día que yo hable se cae España", le pide, según indican en Socialité.

Etienne, además, le habría dicho a su representada que expresara que "en 40 minutos no puedo contarte toda mi vida", si durante el espacio le preguntaban sobre ello, lo que constituye otra de las frases que Rocío Flores empleó durante el programa al mismo tiempo que dejaba caer que para contar la versión de su madre se había hecho "un año y pico una docuserie, más que editada".

El programa de Mediaset, presentado este domingo por Nuria Marín, también ha desvelado que mientras Rocío Flores reproducía estas palabras en directo, su padre aprovechaba la publicidad en la emisión para contactar con el representante hasta en cuatro ocasiones.

Esta "hoja de ruta" que estarían utilizando, apunta la periodista, podría ser la estrategia para "limpiar su nombre o contar su verdad" o para conseguir su propia docuserie para "seguir ganando dinero a costa de Rocío Carrasco".