Millán Salcedo critica a 'MasterChef' y RTVE tras la muerte de Verónica Forqué: "Ya se sabía que algo le pasaba"

La muerte de Verónica Forqué conmocionó a España hace apenas unos meses, cuando la actriz fue hallada sin vida en su casa en Madrid. Se abrió entonces un debate entorno al suicidio y a la necesidad de desestigmatizar las enfermedades mentales que parece haberse olvidado ya.

Millán Salcedo, uno de sus grandes amigos, ha querido volver a poner el foco sobre ello haciendo una denuncia pública contra RTVE, MasterChef y las redes sociales tras el fallecimiento de Forqué: "Es injusto que hayan pasado dos meses y no se haya hecho nada", ha apuntado este sábado en Sábado Deluxe según recoge FormulaTV.

El cómico ha expresado su desacuerdo y malestar con el programa, emitido en la cadena pública, por haber permitido que la ganadora de cuatro premios Goya entrase a concursar en el reality de cocina, pues considera "injusto" que "La 1 contrate a una persona que nada más verla ya se sabía que algo le pasaba".

En este sentido, Salcedo no entiende "que no le hicieran una prueba" para asegurarse de que estaba bien, así como que "permitieran" que concursase en el espacio de cocina "cuando no debió estar allí nunca", ha criticado.

No ha podido olvidarse del papel tan importante que jugaron las redes sociales en el suicidio de Verónica Forqué, que durante su participación en la última edición de MasterChef Celebrity fue acribillada a críticas a través de estas plataformas.

"¿Así cuidamos a las estrellas de este país? ¿No os da vergüenza?", ha recriminado dirigiéndose directamente hacia la audiencia tras recordar que "la pusieron a parir en las redes" mientras concursaba en el programa.

Kiko Matamoros ha estado de acuerdo con la reflexión del humorista, y ha señalado que "la responsabilidad es del programa en gran medida, porque ella no está bien y no está bien en el programa, y lo saben".

Salcedo también ha recordado que "me enamoré absolutamente de ella" cuando la conoció, mientras ella interpretaba un monólogo de Un tranvía llamado deseo para entrar en la escuela de arte dramático, y ha destacado que era "muy buena compañera, cariñosa, dulce".