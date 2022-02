Del bolso 'berlanguiano' a la comida con la familia: las anécdotas valencianas en la alfombra roja de los Goya

La vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, ha acudido al evento con un bolso inspirado en uno de los carteles de 'Bienvenido Mr Marshall', un complemento "artesano y berlanguiano" creación del valenciano Guillem Chanzá, según ha comentado la concejala en sus redes sociales.

Esa gala ha servido para que varios artistas se reencuentren con la Comunitat Valenciana. Es el caso de Inma Cuesta, que ha expresado su satisfacción por poder celebrar esta fiesta del cine español en la ciudad del Turia y ha comentado que en las horas previas a la ceremonia ah aprovechado para comer con familiares. Además, ha declarado a TVE que se a inventado un neologismo para explicar su procedencia "valencianojiennense o jiennensevalenciana, da igual".

También para Milena Smit, nominada a mejor actriz de reparto por 'Madres paralelas', ha reconocido que es "algo especial" el enclave de los Goya de este año y que, aunque siempre se ha "movido más por zona alicantina" -es natural de Elche-, ha celebrado poder "reencontrarse con costumbres de gente de donde vienes".

El que se siente como en casa es Jorge Motos, el joven intérprete valenciano nominado a mejor actor revelación por 'Lucas'. El artista se ha mostrado "muy nervioso". "Lo más bonito -ha dicho- una peli valenciana, en València, es muy fuerte, mi barrio, donde he crecido, con un look así tan libre. He venido a disfrutar que se lo lleve quien se lo lleve".