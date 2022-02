Casado dice que el 13-F se decide si "PP o el caos" y Sánchez tilda a PP y Vox como "la combinación de agotamiento e involución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, han sido protagonistas en los actos de clausura de la campaña de Castilla y León en los que han arropado a sus respectivos candidatos. El presidente del PP ha advertido que el 13 de febrero se escoge entre "el PP o el caos" mientras que Sánchez ha pedido "abrir las puertas al cambio".

No han sido los únicos líderes que han apoyado a sus candidatos. También han estado presentes en esta última jornada figuras políticas como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el secretario general de Vox, Ortega Smith, y los ministros de Unidas Podemos Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero.

Pablo Casado: "O el PP o el caos"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, advirtió este viernes de que en las elecciones de Castilla y León de este 13 de febrero se escoge entre “el PP o el caos” e instó a los ciudadanos a no dejarse engañar con “carambolas” o “señuelos” y tengan claro que “no hay más alternativa” al presidente autonómico y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco.

En el mitin de cierre de la campaña de Castilla y León que se celebró en la Feria de Muestras de Valladolid, Casado pidió llenar las urnas de votos el próximo domingo para ganar los comicios “con más ganas y fuerza que nunca”. “Vamos a ganar y vamos a gobernar por nuestros hijos y por el futuro del mejor país del mundo”, arengó a los suyos. El líder de la oposición se afanó a la hora de trasladar que el PP “es la alternativa moderada, eficaz, sensata y tolerante”.

Casado avisó de que el 13 de febrero se elige “o PP o sanchismo, o PP o la ruina, o PP o lo socios de Bildu o ERC”. “O el PP o el caos”, resumió el presidente nacional de los populares, que previamente había dado por supuesto que Mañueco “va a ganar las elecciones y va a gobernar” pese a las “fake news” que cree que se están difundiendo.

Para Sánchez, PP Y Vox son "la combinación de agotamiento e involución"

Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este viernes, también desde Valladolid, “abrir las puertas al cambio” en las elecciones de este domingo en Castilla y León frente al “agotamiento” del PP y la “involución” de Vox.

“Si no queremos que se repita” lo que ocurrió en 2019, cuando venció el PSOE y se apostó por “un cambio de esta región” pero “desde los cuarteles generales de Madrid se impidió y bloqueó" ese cambio conformando un gobierno del PP y Ciudadanos, Sánchez pidió "no repartir el voto sino concentrarlo en el cambio que es el PSOE y Luis Tudanca”.

El propio candidato, Luis Tudanca, ha vaticinado que los castellanos y leoneses "van a dar una lección que no va a olvidar en muchísimo tiempo" al candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, por haber cometido la irresponsabilidad de haber convocado elecciones en plena sexta ola. "Se nos ha ido ensanchando la sonrisa y a ellos, el enfado", ha incidido.

Ortega Smith afirma que su partido es el único que no hará "políticas de izquierdas"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que la de su partido es "la única candidatura" que "no piensa aplicar políticas de izquierda" frente a "una izquierda rancia y sectaria" y una "derechita acobardada y acomplejada que les ha comprado el discurso". En un mitin celebrado en el centro de Ávila, ha manifestado que las candidaturas de la España Vaciada son "irrelevantes" y que "no van a condicionar un gobierno".

"Por mucho que tengan una parte de razón legítima para que no haya despoblación, ellos saben que van a ser absolutamente irrelevantes", ha afirmado sobre la España Vaciada, porque lograr "uno o dos procuradores en el mejor de los casos, no va a condicionar un gobierno de Castilla y León, como no lo ha hecho hasta ahora".

El candidato de Vox, Juan García-Gallardo Frings, ha reclamado al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que se "aclare" de una vez y que explique con quién va a pactar: "dígalo ya Mañueco y deje de esconderse".

Arrimadas, al PP: "Espero que recibáis el castigo por jugar con CyL"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha deseado que el PP reciba el "castigo" que, a su juicio, se merece por "jugar" con Castilla y León y ha recordado que CS es la única opción de "centro" que representa "verdad, honradez y profesionalidad".

Inés Arrimadas ha pedido el voto a los ciudadanos para el ex vicepresidente Igea tras asegurar que se siente orgullosa de la gestión realizada por Cs en Castilla y León. "Ante la adversidad lo mejor que se puede hacer es fortalecernos y estar unidos", ha señalado.

"Hay políticos que han cogido la tirolina de su casa, la de no pisar la calle, con 15 años y no han pisado la realidad, nacen crecen se reproducen y mueren en la sede de un partido político", ha afeado, un modelo frente al que ha puesto a los candidatos de Cs que "pueden salir a la calle con la garantía de mirar a los ojos a la ciudadanía".

Garzón invita a Mañueco a que visite una macrogranja

El coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha invitado al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a que, en la jornada de reflexión, visite una macrogranja, donde aún se espera que su líder, Pablo Casado, acuda a fotografiarse.

Garzón se ha expresado así en el acto de cierre de campaña de Unidas Podemos, donde ha acompañado al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, junto a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la secretaria de Acción de Gobierno y ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros representantes de IU y Podemos.

Belarra, a diferencia de Garzón, ha cargado contra un PSOE de "piernas temblorosas" del que, ha asegurado, aprovecha cualquier oportunidad para "mirar a la derecha" y hacer todo lo posible por incumplir el acuerdo de gobierno.