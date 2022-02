Los colaboradores de 'Sálvame' coinciden: "No deberían emitirse los audios entre Isabel Pantoja y Mila"

Kiko Hernández desveló en Sálvame unos audios que se intercambiaron Isabel Pantoja y Mila Ximénez durante la pandemia de 2020. El público pudo escuchar el comienzo de uno de esos audios, que duraban cerca de 14 minutos.

Sálvame tenía pensado desvelar el resto de los mensajes durante uno de sus programas, pero los colaboradores no parecen estar muy de acuerdo con la decisión de la dirección del programa.

Paloma García-Pelayo ha sido una de las primeras en opinar sobre ello. "Me chirría un poco. Y no por Isabel Pantoja, sino por Mila". Una opinión que se ha extendido entre el resto de colaboradores. "Yo creo que no habría que escuchar los audios" ha dicho Kiko Matamoros, tajante.

Chelo García-Cortés también ha querido posicionarse contra la emisión de los audios. "Yo creo que no deberían emitirse. Puede que Isabel lo autorizara, no lo sé. Yo estoy en contra de que se emitan porque era algo entre ellas dos". Algo muy similar a lo que ha querido expresar Carmen Borrego. "Yo creo que es algo íntimo de las dos. No me gustaría que me lo hicieran a mí".

Pero los que no parecían estar de acuerdo eran Víctor Sandoval, que ha insistido en que "si Mila se lo rebotó a otra persona, pues eso parece indicar que no le importaba que se supiera lo que habían hablado"; Lydia Lozano, que lo considera de interés periodístico, o Gema López, que aunque ha comenzado diciendo que "no deberían escucharse porque Mila pudo usarlos y no lo hizo", ha querido echar un capote a la dirección. "Emitimos o no dependiendo de la ley. El límite es que nos puedan poner una demanda o no. Dejaos de buenismos".