En la reaparición de Rocío Flores en el Programa de AR tras su operación de pecho, no quiso dejar títere con cabeza. "No quiero saber nada de Marta ni de mi padre" espetó con contundencia. "Si hablo sobre lo que yo he vivido, se cae España.

Pero con la que más dura se mostró fue con Marta Riesco, a la que calificó de "traidora", algo que sentó muy mal a la periodista, que veía las declaraciones de Rocío Flores desde la redacción de su programa. Y Carmen Borrego fue testigo presencial de toda la escena.

"Hay un momento en el que todos miran a Marta. Hay un momento en el que ella hace aspavientos. Y hay un momento en el que Rocío Flores, cuando la acusa de traición, Marta no puede más, coge su móvil y sale corriendo" ha relatado una de las hermanas Campos.

"¿Se siente mal porque cree que no ha traicionado a nadie?" elucubra después Carmen Borrego, que ha contado todo lo vivido en Sálvame Lemon Tea. "El peor momento sucede cuando Rocío Flores la acusa de traición. Ahí se puso como una fiera.

Una cosa está clara. El culebrón entre Antonio David, Marta Riesco, Olga Moreno y Rocío Flores no ha hecho más que empezar, y no hay día en el que no haya un cruce de declaraciones entre todos los protagonistas de la historia.