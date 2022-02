Els autobusos del transport urbà col·lectiu recuperen el dilluns el pagament del bitllet senzill en metàl·lic

La decisió s'ha produït després de l'acord entre conductors i empresa concessionària, després de la petició municipal, amb la recomanació als usuaris de mantindre el pagament amb bons i targetes bancàries i la introducció de limitacions al pagament en metàl·lic per raons de seguretat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

La recuperació del pagament en metàl·lic s'aconsegueix quasi dos anys després que es decretaren les restriccions en l'ús i aforament dels autobusos urbans de transport col·lectiu d'Alacant. "La decisió és una mesura per a recuperar progressivament la normalitat prepandèmica", ha explicat el regidor de Transports, Manuel Villar, qui ha afegit que amb la recuperació d'aquesta modalitat de pagament "s'introduiran algunes limitacions per raons de seguretat".

"El pagament en metàl·lic va ser substituït per l'ús de bons de transport o el pagament amb targetes de crèdit, per a evitar la transmissibilitat del contagi del covid amb la manipulació de les monedes per part d'usuaris i conductors", ha recordat Villar.

L'edil ha assenyalat que se seguiran fomentant el pagament electrònic "per raons de seguretat, operativitat i també de comoditat, en aquesta nova realitat per al que se seguirà permetent el pagament amb targeta bancària, sense contacte i sense teclejar el número PIN, del bitllet ordinari".

"El pagament en metàl·lic va ser substituït per l'ús de bons de transport o el pagament amb targetes de crèdit, per a evitar la transmissibilitat del contagi del covid amb la manipulació de les monedes per part d'usuaris i conductors", ha recordat.

El consistori i han introduït algunes condicions per al pagament en metàl·lic del viatge ordinari, de manera que els conductors només podran retornar canvi en efectiu quan es pague amb bitllets de 10 euros i no s'admetran bitllets d'import superior a 20 euros.

L'Ajuntament d'Alacant ja va anunciar al gener que es mantindrà "congelat" el preu del bitllet de l'autobús i dels bons de transport en 2022, prorrogant la invariabilitat del cost per als usuaris del viatge des de fa quasi una dècada.

L'edil ha recordat que l'autobús urbà de la ciutat d'Alacant va tancar 2021 amb 12,3 milions de viatgers, un 12,6% més que l'any anterior, però encara un 30,6% menys que en 2019, abans de declarar-se la pandèmia.