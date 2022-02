Horas antes de El Precio del Silencio, un documento audiovisual sobre toda la familia mediática que rodea a Rocío Carrasco, en el que volverá a enfrentarse a varios miembros de su familia, Carlota Corredera ha aprovechado la presencia de la hija de Rocío Jurado en Mediaset para preguntarle si está preparada para un nuevo y más que probable enfrentamiento con su familia.

"Voy a contestar a todo lo que tengo que contestar. Vamos a poner las cosas bien ya de una vez por todas" ha advertido Rocío. "Al final todo es más de lo mismo. No tengo pensamientos de moverme de aquí" ha comentado en referencia a las palabras de su hija Rocío Flores y su hermana Gloria Camila, que aprovechan cualquier ocasión para criticarla.

"Fidel no me ha escrito ningún guión. Aquí estoy, sigo aquí y me voy a quedar. Al igual que Isa Pantoja, me siento más arropada por gente de la calle que por mi familia. Pero ya no me duele" ha confesado Rocío Carrasco ante una sorprendida Carlota Corredera.

Rocío Carrasco tiene ante ella un programa muy duro, en el que va a poder ver la documentación exhaustiva que han hecho varios documentalistas de Mediaset para documentar toda la historia de sus familiares más mediáticos en este último año.