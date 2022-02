La doctora María Blasco, pròxima Honoris causa de la VIU

L'acte, que tindrà lloc el divendres 6 de maig en el Palau de l'Exposició de València, podrà seguir-se en directe online i en xarxes socials amb l'etiqueta #honoriscausaVIU.

La doctora Maria A. Blasco és una de les investigadores espanyoles més influents a nivell internacional i dirigeix el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, un dels 10 primers centres monogràfics d'investigació del càncer al món i en el qual el 69% del talent és femení.

Blasco ha expressat el seu agraïment per aquesta distinció: "Suposa, no només un reconeixement al treball que he realitzat amb el meu equip en els últims 20 anys, ja que la ciència és una tasca col·lectiva, sinó també a la tasca i el paper de totes les científiques que no veuen límits i volen convertir-se en referent en els seus camps d'investigació", declara.

El seu talent investigador, la seua capacitat innovadora i la seua excel·lència científica han portat a Blasco a publicar més de 250 articles en les revistes científiques més prestigioses del món ('Nature', 'Science' o 'Cell'), convertint-se en referent mundial en l'estudi dels telòmers (els extrems dels cromosomes) i l'enzim que els controla, la telomerasa, i la seua relació amb el càncer i l'envelliment.

Gràcies a l'àmplia divulgació dels seus treballs, hui entenem la importància de la seua investigació per a desenvolupar noves teràpies que permeten aconseguir que les cèl·lules canceroses envellisquen i moren i així atacar una de les propietats universals del càncer: la capacitat de les seues cèl·lules per a dividir-se de manera immortal, la qual cosa suposaria el principi d'una possible cura.

Però, a més, Maria A. Blasco és també líder i màxima responsable des de fa 10 anys del CNIO, posició des de la qual s'ha assegurat de reclutar un equip excel·lent de científics, la majoria dones, i de garantir els fons públics, competitius i les donacions necessàries perquè el seu equip continue investigant de manera intensa.

En aquest sentit, se sent especialment orgullosa del programa Amigos del CNIO, ja que implica al ciutadà directament en la contractació de jóvens investigadors del CNIO, que continua en augment.

També d'iniciatives com la qual acaben de llançar en el Dia Mundial contra el Càncer, muntant una administració de loteria temporal del CNIO en el centre de Madrid, per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat de recaptar fons destinats a la investigació i la lluita contra el càncer.

CURA CONTRA EL CÀNCER

I és que, per a la directora del CNIO "cal visibilitzar en la societat que la investigació és clau per a trobar la cura contra el càncer".

Des de la Facultat de Ciències de la Salut de VIU, s'ha celebrat especialment la investidura de Maria A. Blasco com a Doctora Honoris causa de la Universitat Internacional de València per la seua excel·lència acadèmica i pel seu fort compromís amb la salut, la seua humanització i la divulgació científica com a motor del canvi social.

La doctora Eva Mª Giner Larza, rectora de la Universitat Internacional de València, ha destacat la seua absoluta satisfacció per atorgar l'Honoris causa María Blasco, "un autèntic referent per a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de València i per a tots els investigadors, d'aquesta i de la resta de les nostres facultats".

"És un gran honor poder reconéixer la tasca d'una científica que ha traspassat totes les barreres com a investigadora contra el càncer; que és una autèntica líder que gestiona un equip de científics i una institució, pioners en la seua tasca; i que és un exemple i un referent internacional per a totes les dones científiques", ha asseverat.