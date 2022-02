Segons ha manifestat el president aquest divendres a València, d'aquesta trobada eixirà un marc de recomanacions tant per a Falles com per a Magdalena "des de la perspectiva de la prevenció i la prudència però també de l'obertura".

De fet, ha defès aquesta obertura perquè les dades "continuen sent molt positius", i ha remarcat la caiguda de la incidència del coronavirus.