Molta il·lusió, nervis i esperança de "més futur i treball" entre els nominats valencians als Goya

Alguns dels candidats valencians als Goya s'han reunit aquesta jornada en el Palau de les Arts de València, que acollirà aquest dissabte la 36 gala del cinema espanyol, amb la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, i el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos. En aquesta recepció han participat també el director general de les Arts, Jorge Culla, i el director adjunt de Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno.

Tamarit i Guarinos els han donat l'enhorabona per les seues nominacions i ànims, a més de desitjar-los sort i dir-los que tots ells són guanyadors ja pel fet d'haver arribat a les portes d'un Goya. "Estem molt contents", ha dit la secretària autonòmica, que ha valorat "la potència de l'audiovisual valencià". "Tenim un camí que recórrer, però tenim moltes coses avançades. Estem molt orgullosos del sector i esperem que el camí començat vaja més enllà", ha exposat.

Així, Raquel Tamarit ha expressat el "màxim suport" de Cultura de la Generalitat al "talent valencià en l'audiovisual" enfront d'"uns Goya molt especials". Durant la recepció ha mostrat el Goya obtingut en 2020 pel valencià Álex Cervantes, d'Hampa Studio, amb 'Buñuel en laberinto de las tortugas'. Cervantes, que ha participat en la trobada d'aquest divendres, coproduce 'Mironins', que concorre aspira en 2002 a millor pel·lícula d'animació.

"Estem molt satisfets d'acollir la cerimònia d'entrega d'uns guardons a València i en un espai tan important com Les Arts. Les nominacions amb segell valencià demostren que estem obrint un camí ferm en la indústria audiovisual que pren força. Estar nominats ja és important i un reconeixement. Esperem que en la gran nit del cinema encara es cristal·litze més aquest reconeixement en forma de guardons", ha apuntat.

Per part dels nominats valencians han acudit també a la trobada la productora Alejandra Mora, de Quatre Films, com a representant d''Un blues para Teherán', nominada a millor pel·lícula documental; la perruquera i maquilladora Sarai Rodríguez, nominada a millor maquillatge i perruquería per 'Las leyes de la frontera'; i el productor José Luis Rancaño, de la Dalia Films, com a representant de 'Ama', nominada a millor guió adaptat.

A més ha estat presents el director Javier Marco, nominat a millor direcció novella per 'Josefina'. Com a representants de les categories de curtmetratge han assistit la productora Lorena Lluch, de Filmeu, per 'Mindanao', nominat a millor curtmetratge de ficció; la directora Carla Pereira i la productora Paloma Mora, de TV ON Produccions, en nom de 'Proceso de selección', nominat a millor curtmetratge d'animació, i el productor Ramón Alòs, de Bígaro Films, com a representant d''Umbrellas', nominat a millor curtmetratge d'animació.

"UN SUPERPLUS"

Marco ha assenyalat que afronta aquests Goya amb el desig de "més futur" i "més treball" en terres valencianes, i Mora ha apuntat els "nervis" i la "molta il·lusió" amb la qual espera l'entrega d'aquests premis i ha subratllat que hi haja "produccions cent per cent valencianes". Els nominats han considerat "un superplus" que la gala tinga lloc a la Comunitat, han defès també el "talent valencià" i han destacat la presència de dones en els seus equips.

Enguany, els professionals valencians i les produccions amb participació valenciana han obtingut 16 nominacions. Cinc d'aquestes produccions compten amb ajudes a la producció que convoca Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura. Es tracta del llargmetratge d'animació 'Mironins', el llargmetratge documental 'Un blues para Teherán', el curt de ficció 'Mindanao' i els curts d'animació 'Proceso de selección' i 'Umbrellas'.

En concret, el valencià Jorge Motos, que va guanyar el premi a millor actor protagonista en els Premis Berlanga, està nominat a millor actor revelació per 'Lucas'. A millor actriu de repartiment estan nominades l'alacantina Sonia Almarcha per 'El buen patrón' i la il·licitana Milena Smit per 'Madres paralelas'.

Per a millor música original compta amb nominació l'alzireny Arnau Bataller per 'Mediterráneo', mentre que el director Daniel Monzón, resident a València, està nominat a millor guió adaptat per 'Las leyes de la frontera'. En millor guió adaptat es troba la pel·lícula 'Ama', produïda pel valencià José Luis Rancaño per a la Dalia Films, una obra rodada en enclavaments alacantins.

En l'apartat de millor pel·lícula el segell valencià està en el títol 'Libertad', produït per la valenciana Maria Zamora, d'Elástica Films. Per a millor direcció novella està nominat l'alacantí Javier Marque per 'Josefina'; a millor pel·lícula d'animació 'Mironins'; i a millor pel·lícula documental 'Un blues para Teheran', coproduïda per la valenciana Alejandra Mora per a Quatre Films.

Igualment, Sarai Rodríguez, de Port de Sagunt (València), amb Nacho Díaz i Benjamín Pérez, està nominada a millor maquillatge i perruquería per 'Las leyes de la frontera'. Ferran Piquer aspira al Goya als millors efectes especials per 'La abuela', de Paco Plaza.

ALTRES CANDIDATS

A ells se sumen per a millor curtmetratge de ficció 'Mindanao', dirigit per Borja Soler, produït per Lorena Lluch, de Filmeu, i premi al millor curtmetratge de ficció en els Premis Berlanga. També té nominació 'Tòtem loba', dirigit per l'actriu Verònica Echegui i produït per l'actor i productor valencià Arturo Valls per a Pólvora Films.

'Proceso de selección', dirigit per Carla Pereira i produït per Paloma Mora per a TV ON Producciones, aspira a millor curtmetratge d'animació després de ser-ho en els Premis Berlanga. En aquesta categoria també està nominat 'Umbrellas', dirigit per Álvaro Gómez i José Prats, i produït per Ramón Alòs per a Bígaro Films.