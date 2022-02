València aprova el conveni amb Paterna per a celebrar una cordà en vespres de la Crida

El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha assenyalat en la roda de premsa després de la Junta de Govern que l'alcalde, Joan Ribó, "ja va anunciar que la plaça de l'Ajuntament acolliria la cordà de Paterna com a preàmbul de les falles i, fonamentalment, per a mostrar el nostre suport al món de la pirotècnia, peça fonamental del patrimoni festiu i cultural de la Comunitat Valenciana".

Segons l'edil, "d'aquesta manera, es mostra el suport de tots dos municipis a aquest sector, que ha patit en els dos últims anys un greu deteriorament econòmic arran de la cancel·lació d'esdeveniments i celebracions per la crisi sanitària del covid-19". En aquesta línia, ha apuntat que també serveix per a "enfortir vincles" entre ciutats i amb l'àrea metropolitana.

Amb aquest conveni, València aportarà la infraestructura tècnica necessària per al desenvolupament de l'acte i l'acompliment de les normes de seguretat així com les legalitzacions i certificacions corresponents. Igualment, gestionarà les autoritzacions i permisos municipals per ocupació del domini públic, estacionament, mobilitat i assistència de bombers i policia local.

Per la seua banda, Paterna aportarà el material explosiu necessari, els tiradors experts i la seua acreditació, la documentació necessària per a garantir l'avaluació de riscos laborals i el mitjà de transport de persones i materials des de Paterna a la ciutat de València.

De fet, segons va donar a conéixer recentment l'Ajuntament de Paterna, hi haurà 60 tiradors acreditats del municipi que dispararan 342 quilos de pólvora repartida en 35 calaixos a la plaça de l'Ajuntament de la capital del Turia. Així, l'espectacle pirotècnic s'estrenarà com Bé d'Interés Cultural Immaterial (BICI) en la plaça de l'Ajuntament de València i donarà el tret d'eixida a les Falles 2022.

El conveni té vigència per al dia 26 de febrer i fins a la finalització de l'acte, la retirada de les instal·lacions i la completa reposició de l'espai públic.

El passat 28 de gener, el ple del Consell de la Generalitat va declarar la cordà de Paterna Bé d'Interés Cultural (BIC) de caràcter immaterial. Amb aquesta declaració, la cordà es converteix en la primera manifestació festiva relacionada amb la pólvora que obté el més alt grau de protecció patrimonial.