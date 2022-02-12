Quién se presenta por Soria a las elecciones en Castilla y León 2022

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos de esta región deberán acudir a las urnas entre las 09.00 y las 20.00 horas.
Así, estas son las candidaturas que se presentan por Soria en las elecciones de este domingo, como se puede leer en el BOCYL.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
- ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
- JUDIT VILLAR LACUEVA
- JOSÉ JAVIER GÓMEZ PARDO
- LUISA BELÉN ANTÓN ANTÓN
- JOSÉ PEÑALBA SANZ
- TERESA VALDENEBRO MATEO
- MIGUEL ÁNGEL ORTIZ LATORRE
- MARÍA ELISA ORTEGA OLMO
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
- MARÍA VICTORIA FONFRÍA SOLABARRIETA
- RAQUEL TABLADO CASTELLANOS
- ALFONSO CAAMAÑO GARCÍA
- MARÍA BEGOÑA MONTERO MARTÍN
- DAVID AGUADO MORENO
- MIRTHA REGINA ALONSO GAGO
- TOMÁS CÁRDENAS REVERTE
- LUIS MIGUEL TORRES GALLARDO
PARTIDO POPULAR (PP)
- MARÍA DEL ROCÍO LUCAS NAVAS
- PEDRO ANTONIO HERAS JIMÉNEZ
- JESÚS ÁNGEL PEREGRINA MOLINA
- ELIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
- JUAN RAMÓN SORIA MARINA
- MARÍA CRISTINA RUBIO BLASCO
- MÓNICA MACHÍN LORENZO
- JAVIER JIMÉNEZ SANTAMARÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
- FÉLIX SANZ PÉREZ
- MARÍA BELÉN REDONDO ORTIZ
- JOSÉ LUIS ALONSO SANZ
- JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BAYÓN
- MARÍA DEL CARMEN MARCOS ALONSO
- JOSÉ ÁNGEL TIERNO ARANDA
- MARÍA SAGRARIO MOLINERO BERNAL
- MARÍA ÁNGELES MORALES GARIJO
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
- JORGE JUAN RAMIRO ALCÁNTARA (PODEMOS-IU-AV)
- MARÍA ASUNCIÓN ELVIRA GIL OLIVA (PODEMOS-IU-AV)
- MARIO CALONGE CALVO (PODEMOS-IU-AV)
- MARÍA JOSÉ MARCO LLORENTE (PODEMOS-IU-AV)
- ALBERTO SANZ MARTÍNEZ (PODEMOS-IU-AV)
- MARÍA CARMEN HERAS URIEL (PODEMOS-IU-AV)
- JUAN CARLOS RÍOS PACHO (PODEMOS-IU-AV)
- MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ ARANDA (PODEMOS-IU-AV)
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
- CARLOS GÓMEZ LLORENTE (PCAS-TC Recortes Cero)
- DAVID ÁLVARO ANDALUZ (PCAS-TC Recortes Cero)
- ELENA ORTEGA UBIERNA (PCAS-TC Recortes Cero)
- SERGIO ELIPE DE MIGUEL (PCAS-TC Recortes Cero)
- MARÍA BEGOÑA CALZADA PEÑA (PCAS-TC Recortes Cero)
- MILLÁN ÁLVAREZ PALACIOS (PCAS-TC Recortes Cero)
- JOSEFINA ARAICO SANTA CRUZ (PCAS-TC Recortes Cero)
- FELIPE GONZÁLEZ PALACIOS (PCAS-TC Recortes Cero)
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
- BEATRIZ BARTOLOMÉ LOZANO
- ÁNGEL JIMÉNEZ MARÍN
- MARÍA BELÉN BARRETO ARAUZ
- FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ MEDINA
- APOLINAR POLO LOPEZ
- ANA MARÍA FERNÁNDEZ CALVO
- JOSE MANUEL EIZAGUIRRE FERNANDEZ-PALACIOS
- PILAR BARRAL HEREDERO
SORIA ¡YA! (SY)
- JOSÉ ÁNGEL CEÑA TUTOR (Independiente)
- LEILA VANESSA GARCÍA MACARRÓN (Independiente)
- JUAN ANTONIO PALOMAR SICILIA (Independiente)
- SILVIA LARGO DEL BARRIO (Independiente)
- FERNANDO ARÉVALO JIMÉNEZ (Independiente)
- LAURA GIL ALONSO (Independiente) (Suplente)
- NATALIA CEÑA TUTOR (Independiente) (Suplente)
- GREGORIO SANZ GONZALO (Independiente) (Suplente)
VOX (VOX)
- MARÍA DEL CARMEN ROMERO PEIROTÉN
- FERNANDO JOSÉ CASTILLO ÁLVAREZ
- MARÍA SARA LÓPEZ PÉREZ
- FELIX LÓPEZ GARCÍA
- SANTIAGO GIL CARRASCO
- JESÚS CARMELO HERRERO GONZÁLEZ (Suplente)
- MARÍA FRANCISCA HUERTA GÓMEZ (Suplente)
- JOSÉ MARÍA ORTEGA POZA (Suplente)
PARTIDO DEL PROGRESO DE CIUDADES DE CASTILLA Y LEON (PP.CC.AL)
- DAVID PASCUAL FERNÁNDEZ VAQUERO
- SUSANA PÉREZ ROBLA
- JORGE PÉREZ ALBA
- ANA MEDINA GARCÍA
- CARLOS FRANCISCO PÉREZ ALBA
- MARÍA NIEVES PÉREZ ALBA (Suplente)
- BENJAMIN GONZALEZ MARTIN (Suplente)
- FRANCISCO JOSÉ MACÍAS MUÑOZ (Suplente)
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