Oltra afirma que hi ha un consens per a recuperar el dret civil valencià i que se seguirà treballant en eixe canvi

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la carta oberta que ha dirigit l'Associació de Juristes a la Generalitat demanant a Ximo Puig que s'implique en la defensa del dret civil valencià.

Oltra ha recordat sobre aquest tema que la legislatura passada ja es va estar treballant "colze a colze" amb l'associació i "es van fer les oportunes gestions". A més, en Les Corts es va aprovar una Proposició No de Llei en aquest sentit i ha recordat que hi ha "unanimitat" de forces polítiques democràtiques de la Comunitat a recuperar eixe dret propi.

"Segurament si hi haguera un clam popular, ja estaria solucionada la cosa. Però em fa l'efecte que no està en les prioritats de la població. La recuperació del dret civil, que a mi sí em pareix important, sobretot en el relacionat a la capacitat de legislar en la matèria civil, està reservat a l'Estat", ha dit.

Preguntada, en aquesta línia, per la inexistència del clam popular per la recuperació del dret civil i el clam que existeix relacionat amb el finançament, Oltra ha dit que "hi ha una diferència fonamental".

Pel finançament, ha afegit, es va mobilitzar la societat en 2017 i fa uns mesos, i existeix un consens de tots els partits, agents econòmics, ajuntaments i universitats. "Hi ha un coneixement d'aquesta qüestió estès i entenc que no ho hi ha tant sobre el dret civil".

Així mateix, interpel·lada per la seua opinió sobre el manifestat per la síndica del PP María José Catalá, en relació al fet que ha qüestionat el lema de la Comunitat per a commemorar el 40 aniversari de l'Estatut, 'Fem país', Oltra ha dit que el lema es refereix a "Fem país d'aquesta comunitat o com cadascun vullga anomenar-lo. És el país dels valencians, de la Comunitat i ja està. No té més. Buscar-li cinc peus al gat en aquestes coses em pareix molt anacrònic i molt avorrit. Açò no li interessa a ningú", ha asseverat.

MARCA COMMEMORATIVA

El Consell ha aprovat aquest divendres la marca commemorativa del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les seues condicions d'ús, una imatge que contribuirà a visibilitzar i identificar fàcilment l'efemèride, que se celebra el pròxim 1 de juliol, per a fer partícip a tota la ciutadania.

La marca, dissenyada per Dani Nebot, inclou un Manual d'Identitat Visual amb les pautes, normes i aplicacions bàsiques per a l'ús de la imatge commemorativa.

L'ús de les diferents aplicacions de la marca '40 Aniversari' serà gratuït i lliure per a tota la ciutadania. Pot descarregar-se en participacio.gva.es/va/web/foment-de-l-autogovern/40-aniversari-estatut.

Aquesta marca serà utilitzada fins que finalitze l'any per l'Administració de la Generalitat i les entitats que integren el seu sector públic instrumental.

En aquest sentit, s'aplicarà en la papereria bàsica de la Generalitat, així com en les comunicacions, actes i documents electrònics oficials dels seus òrgans i personal al seu servici, en els suports publicitaris (cartells, fullets, anuncis en premsa, fons publicitaris i uns altres d'anàloga significació), en la seu electrònica i en la resta de pàgines o perfils institucionals en Internet de la Generalitat i de les seues entitats depenents.

En els supòsits de convivència de la marca commemorativa amb el logotip de la Generalitat, han de respectar-se sempre les previsions contingudes en el Manual d'identitat corporativa de la Generalitat.

En 2022 es commemoren els 40 anys de la norma institucional bàsica de tots els valencians i valencianes, la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.