El Sindicato de Inquilinos denuncia que la limitación de precios deja fuera al 70% de los pisos y presionará con ERC y Bildu

El Sindicato de Inquilinos ha denunciado este viernes que la limitación de precios planteada en el proyecto de Ley de Vivienda dejará fuera el 70% de los pisos, por lo que pide flexibilizar los criterios para declarar un área tensionada, no diferenciar entre personas físicas y jurídicas y habilitar la posibilidad de que se impongan multas a los caseros que no bajen los precios. Desde la organización señalan que han recibido "buena disposición" de la ministra Raquel Sánchez -algo que corroboran fuentes del Ministerio-, pero advierten de que en caso de que no se admitan sus enmiendas, tienen "sintonía" con ERC y Bildu de cara a la tramitación parlamentaria.

"El PSOE no puede permitirse que una ley para bajar los precios de los alquileres no los baje, y tal y como está planteada, no funcionará". Así resumen desde el Sindicato sus sensaciones sobre la ley, cuyo contenido han tratado este viernes en una reunión con el Ministerio de Transportes.

"La ley que presenta el Gobierno tiene demasiados agujeros", ha explicado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato, a las puertas del Ministerio tras mantener un encuentro de alrededor de una hora con Sánchez, quien, siempre según su versión, "ha admitido que se necesitan mejoras de la ley para que realmente puedan bajar los precios". "El trabajo de la sociedad civil es imprescindible para seguir avanzando", ha compartido después en su cuenta de Twitter la ministra, cuyo departamento volverá a mantener una reunión de trabajo con el Sindicato el próximo jueves.

Entre las mejoras que solicitan los representantes de los inquilinos destaca la necesidad de rebajar los criterios para que una autonomía pueda declarar un área tensionada, una herramienta legal de nueva creación bajo la que podrá limitarse el precio de los pisos alquilados por grandes tenedores -personas jurídicas con más de 10 casas-. "Es que los criterios son tan altos que ninguna ciudad podrá regular los precios", ha denunciado Arcarazo, que ha estimado que en todo caso los inquilinos que podrán beneficiarse de las bajadas representan a un máximo de un 30%. Por ello, desde el Sindicato proponen que las bajadas "sean obligatorias" para "todos los arrendadores, sin discriminar si son personas físicas o jurídicas, sino si especulan con el precio o no".

En la actualidad y tal y como se aprobó la ley, en las zonas de mercado tensionado se diferenciará si el casero es una persona física -sin importar su número de viviendas en alquiler- o una empresa. También si el piso ya está alquilado o no. El caso de los contratos en vigor es el más sencillo: cuando venza el contrato de alquiler de una vivienda ubicada en una zona designada como de mercado tensionado, los inquilinos podrán pedir a su arrendador -sea una persona o una empresa- una prórroga por un año, prolongable hasta un máximo de tres años.

En el caso de los nuevos contratos para alquilar una vivienda en una zona tensionada, los supuestos se complican. Si un contrato vence y el inquilino no solicita la prórroga, el precio tope al que se podrá firmar un nuevo alquiler sí dependerá de quién es el propietario del piso. Si el casero es un particular o una empresa que posea menos de diez inmuebles, no se podrá subir el precio de un inquilino a otro salvo que se hayan hecho obras de rehabilitación o mejora de la vivienda en los últimos dos años, en cuyo caso se podrá aplicar un aumento de hasta el 10%. En cambio, si el propietario es un gran tenedor –una empresa con más de diez pisos–, en el nuevo contrato estará obligado a bajar el precio hasta el precio medio de referencia para la zona tensionada.

Dicho precio medio de referencia se determinará en base al índice del precio que elaborará el Ministerio de Transportes. Y estas restricciones de precios a los grandes propietarios solo se aplicarán "a los contratos que se formalicen una vez transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de la ley", un retraso que el Gobierno justifica afirmando que servirá para actualizar los datos en los que Transportes basa su índice de referencia, pero que rechazan rotundamente tanto los movimientos por el derecho a la vivienda como los socios parlamentarios del Ejecutivo.

De hecho, el Sindicato pide eliminar ese 'vacatio legis' de 18 meses, puesto que aseguran que es tiempo que "tendrán las empresas para ver cómo sortear la ley". Asimismo, otra de las peticiones expuestas por los inquilinos es que se incluya en la ley un régimen sancionador para que se pueda multar a los caseros. "Es inadmisible. Una ley que no cuenta con sanciones es una ley que nunca se cumple", ha añadido Aracarazo.

Posibilidad de presionar con ERC y Bildu

Como se ha mencionado anteriormente, tanto el Sindicato como el Ministerio ha destacado la "buena disposición" de ambas partes. Eso sí, los representantes de los inquilinos cuentan con un as en la manga: el apoyo de ERC y Bildu. Ambas formaciones se presentan necesarias para que el Gobierno saque adelante una de sus leyes estrellas de la legislatura. Y es que, a diferencia de la reforma laboral, no parece que Ciudadanos esté dispuesto a apoyar la regulación de los precios del alquiler, por lo que no hay una mayoría parlamentaria diferente a la de la investidura.

En este sentido, tanto ERC como Bildu comparten los postulados del Sindicato. Tanto, que presentaron una ley conjunta que el Gobierno terminó desechando para presentar la suya propia. Y es una vía similar la que activarán en caso de que el PSOE termine no aceptando sus principales reivindicaciones. "Paralelamente estamos hablando con los grupos del bloque de la investidura y estamos muy en sintonía. Si estas enmiendas no se incorporan no votarán a favor de una ley que finalmente no va a beneficiar a los inquilinos", destacan desde el Sindicato, que ven posible mejorar la ley para sentirse representados.