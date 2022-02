Campillo: "Hem d'anar a unes Falles amb prudència però avançant en una normalitat que veiem al carrer"

Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern municipal, en ser preguntat per les previsions que maneja el consistori per a les pròximes Falles. El vicealcalde ha demanat també "paciència" en relació a l'acte de la Crida, tret d'eixida de les festes que se celebra el 27 de febrer, perquè en aquesta situació de la sisena onada de la pandèmia "els governs han d'avaluar una situació complicada i el més prudent és esperar la resolució de Sanitat, que evidentment està treballant".

En aquesta línia ha indicat que el regidor de Cultura Festival i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, està mantenint reunions amb la Conselleria de Sanitat i la Generalitat, que s'està determinant el protocol comú per a les festes i ha subratllat que "el món no acaba a València", ja que també Castelló celebra la Magdalena, que va pegada a les Falles, i és una celebració igualment massiva.

Així, ha indicat que Galiana està en contacte amb Sanitat per a "ajudar i posar sobre la taula" la casuística particular de les Falles en la ciutat, si bé creu que, igual que han dit l'alcalde, Joan Ribó, i Galiana, "òbviament hem d'anar a unes Falles de 2022 amb tota la prudència necessària però també avançant en una normalitat que ja veiem als carrers". "Però sempre estarem al que diga la Conselleria", ha insistit.

Sobre els aforaments o lloc per a la Crida, ha subratllat que si la pandèmia ha donat una lliçó, és que "moltes decisions s'han de prendre en l'últim moment, i tots som conscients de la situació epidemiològica".

"Portem dos anys (de crisi sanitària) i sabem i tenim experiència com a govern que hi ha decisions que han d'esperar al fet que s'avalue la situació epidemiològica i no es pot observar un mes o dos mesos abans", ha dit, per a recordar que venim d'una onada, la sisena, "molt agressiva" encara que la vacunació ha permès que no haja tingut excessiu impacte en hospitalitzacions.