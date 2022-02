AMP.- Cebrián serà secretària autonòmica de cohesió territorial i Ana Domínguez directora de Relacions amb Les Corts

A més, el Consell ha donat llum verda a altres dos nomenaments en la Consellera de Justícia: es tracta de Salvador Broseta Perales, com a nou sotssecretari de la Conselleria de Justícia, i a Salvador Almenar Antón com a nou director general d'Operativa.

En concret, respecte als canvis orgànics en Presidència, es modifica el nom de la Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació, que es denominarà Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva, i de la qual passen a dependre les direccions generals de Promoció Institucional, de Relacions Informatives i d'Anàlisis i Polítiques Públiques.

Així mateix, la Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial canvia el nom per Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, i dependran d'ella les direccions generals d'Administració Local i d'Agenda Valenciana Anti-despoblament.

Com a conseqüència d'aquesta modificació, el Consell ha aprovat el cessament d'Alfred Boix Pastor com a secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, i el seu nomenament com a secretari autonòmic de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva.

El Consell també ha acordat el cessament de Beatriz Gallardo Paúls com a secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació, i el nomenament d'Elena Cebrián Calvo com a nova secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament.

Elena Cebrián és enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València en l'especialitat d'Economia i Política Agrària, i graduada en economia per la UNED. És funcionària de l'Estat i va ser consellera d'Agricultura de la Generalitat per Compromís des de juny de 2015 fins a juny de 2019. Fins ara era sotsdirectora general de Planificació de l'Acció del Govern.

D'altra banda, el Consell ha aprovat el cessament d'Antonio Torres Salvador com a director general de Relacions amb Les Corts i el nomenament en el seu lloc d'Ana Domínguez Cana, que és economista per la Universitat de València, especialitzada en administració pública i fins ara era assessora d'Assumptes Parlamentaris en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

La vicepresidenta de la Generalitat i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha emmarcat aquests canvis orgànics dins de "la normalitat" institucional. "Els equips es canvien per circumstàncies variades i també les estructures s'adapten a les prioritats de cada moment", ha assenyalat.

SALVADOR BROSETA, SOTSSECRETARI DE JUSTÍCIA

Així mateix, el Ple del Consell ha aprovat aquest divendres el nomenament de Salvador Broseta Perales com a nou sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Broseta, nascut a València en 1972, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València i doctor en història contemporània per la Universitat Jaume I de Castelló. La seua tesi doctoral sobre el parlamentarisme espanyol va ser reconeguda amb el Premi Iberoamericà Corts de Cadis en la seua desena edició.

El nou alt càrrec de la Generalitat ha sigut docent en la Universitat Jaume I de Castelló i en l'Universitat de Castella-la Manxa i ha realitzat estades d'investigació als Estats Units. És autor del lliure Autonomisme, insurrecció, independència. Amèrica en les Corts del Trienni Liberal, 1820-1823, així com editor i coautor de diverses publicacions acadèmiques.

En 2011 va ser triat regidor de l'Ajuntament de València, on va exercir les funcions de portaveu adjunt del Grup Municipal Socialista, així com vocal del consell d'administració del Palau de la Música i del Palau de Congressos de València.

Al desembre de 2015 va ser nomenat assessor de Presidència de la Generalitat i al juny de 2019, assessor d'assumptes parlamentaris de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Salvador Broseta substitueix en el càrrec a Belén Cardona Rubert a qui el Consell ha cessat, al mateix temps que li ha agraït i reconegut el treball realitzat al capdavant de la Sotssecretaria.

SALVADOR ALMENAR, DIRECTOR GENERAL D'OPERATIVA

De la mateixa manera, el Ple del Consell ha aprovat també el nomenament de Salvador Almenar Antón com a nou director general d'Operativa, dependent de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Fins avui, Almenar ocupava la Prefectura de Gabinet de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, càrrec al que va accedir l'1 d'octubre de 2020 després d'exercir la tasca de director de comunicació d'Emergències de la Generalitat.

Salvador Almenar, natural de València i graduat en Periodisme per la Universitat Rei Juan Carlos, ha exercit com a periodista en diversos mitjans de comunicació. Va ser col·laborador de diversos programes de radi i televisió d'À Punt Mèdia, va dirigir el periòdic digital Diari La Veu i ser el responsable de l'edició valenciana del periòdic ARA.

Salvador Almenar substitueix en el càrrec a Ángel Paredes Mazón, a qui el ple del Consell ha cessat aquest divendres amb el reconeixement i l'agraïment pels servicis prestats.