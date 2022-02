Nuevo capítulo de la polémica abierta por el error del diputado del PP Alberto Casero que permitió la aprobación de la reforma laboral. La Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, se reunirá este martes para analizar la reclamación presentada por los 'populares' por la decisión de la presidenta, Meritxell Batet, de no permitir a Casero rectificar su voto erróneo. Y lo hará después de que, el pasado viernes, los letrados del Congreso dejaran claro en su informe que no existió ningún error informático que cambiara el sentido del voto del diputado ni tampoco Batet estaba obligada a permitirle votar una segunda vez para enmendar su error.

La reunión de la Mesa tendrá lugar casi dos semanas después de la polémica equivocación, que permitió que saliera adelante el decreto de la reforma laboral pese a la traición de los dos diputados de UPN, que votaron contra el mismo pese a haber prometido que lo harían a favor. Desde entonces, el PP ha denunciado haber sido víctima de un "pucherazo" y un "atropello democrático", aunque no ha presentado ninguna prueba de ello, y el viernes anunció que ya ha recurrido al Tribunal Constitucional a pesar a que el órgano de gobierno del Congreso no se ha pronunciado aún. En cualquier caso, parece muy complicado que la Mesa dé la razón a los 'populares', habida cuenta del informe de los letrados y de que PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría en el órgano.

Para sustentar sus quejas, el PP ha esgrimido, fundamentalmente, tres argumentos. El primero de ellos, que planteó ya la misma tarde en la que Casero cometió su error, gira en torno al supuesto fallo informático que habría cambiado el sentido del voto del diputado. Los 'populares' reconocieron ese mismo día que la única prueba que tenían era "la palabra" del parlamentario, quien, por su parte, insistió por escrito al día siguiente en que había sido víctima de un "fallo del sistema". No obstante, ese argumento ha ido perdiendo peso con el paso de los días, especialmente cuando los servicios informáticos del Congreso certificaron que no existió "ningún error informático ni incidencia alguna" en la votación del 3 de febrero.

El segundo de los argumentos planteados por el PP, por el contrario, ha ido ganando peso entre los dirigentes del partido con el paso de los días. Gira en torno a una resolución de 2012 que sirve como base para regular el ejercicio del voto telemático. Los 'populares' se aferran al documento con el que la Mesa del Congreso autorizó la emisión de voto a distancia para Casero, en el que, efectivamente, se establece que el sufragio se llevará a cabo conforme a los "términos previstos en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Resolución de la Mesa de la Cámara" de mayo de 2012. Precisamente, es esta última la que establece que se "comprobará telefónicamente con el diputado autorizado" el voto tras su emisión telemática.

El PP denuncia que Batet no se puso en contacto por teléfono con Casero para comprobar la emisión del voto. Lo que omite la formación es que, desde el inicio de la pandemia, esa resolución de 2012 se actualizó con otras dos resoluciones que regulan el uso de la aplicación informática con la que actualmente se vota telemáticamente, una app que ya establece la comprobación de la identidad del diputado y que, además, exige que el parlamentario compruebe dos veces el voto antes de emitirlo.

El sistema se cambió en 2020 para agilizar la emisión de votos telemáticos habida cuenta de que, con la Covid, la posibilidad de votar a distancia pasó a ser utilizada por decenas (y, a veces, centenares) de diputados. Y los letrados recordaron este viernes que esos cambios estuvieron avalados "por unanimidad de la Mesa de la Cámara", en la que el PP tiene dos representantes y Vox, uno. Es más: los letrados aseguran que el método de comprobación del voto, tanto el telefónico anterior como el informático actual, no está concebido "como una vía para subsanar eventuales errores, sino como una garantía de la emisión personal del voto por quien es titular del mandato parlamentario, en consonancia con el carácter personal e indelegable del voto".

La Mesa no se reunió en su momento

En tercer lugar, la Mesa tendrá que decidir sobre la tercera de las reclamaciones del PP, quizá la que ofrece un margen más amplio de consideración: el hecho de que Batet no cumplió su deber de reunir a la propia Mesa para valorar la petición de Casero de anular su voto telemático y volver a votar, ya presencialmente. Esa posibilidad está recogida en la resolución que regula el voto telemático, que establece que "el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido".

Lo cierto es que Batet no reunió a la Mesa antes de que se realizara la votación que dio luz verde a la reforma laboral, aunque también es verdad que el PP en ningún momento presentó una solicitud por escrito para que se convocara este órgano. No obstante, los letrados del Congreso rechazan que la presidenta estuviera obligada a reunir a la Mesa, e incluso aseguraron que haber valorado la posibilidad de que Casero pudiera rectificar su voto presencialmente hubiera dado ventaja al parlamentario "frente a los diputados que votan por el procedimiento ordinario" y "frente al resto de votantes telemáticos que no pudieran acudir a votar presencialmente".

"El voto válidamente emitido, sea presencial o telemáticamente, es irrevocable", recuerda el informe. Y eso implica, señala el texto, que "las votaciones, salvo error técnico" o caso de empate, "no se repiten, siendo numerosos los precedentes que avalan esta afirmación". Además, los letrados aclaran que la posibilidad de que la Mesa permita excepcionalmente votar de forma presencial a un diputado que ya lo ha hecho telemáticamente "no se concibe como una segunda oportunidad para el diputado que vota telemáticamente", sino que únicamente es "un mecanismo excepcional previsto para que, si fuese pertinente para mejor garantizar el ejercicio del derecho de voto, la Mesa" tenga herramientas para actuar. Ese supuesto, por ejemplo, se produciría cuando existiera un error del sistema informático real y demostrable que hubiera cambiado el sentido del voto de un parlamentario.