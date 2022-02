Oltra diu que la Dama d'Elx "hauria d'estar a Elx" i dona suport a l'alcalde perquè el Govern la trasllade

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la seua opinió sobre la petició de l'alcalde d'Elx a l'Executiu que trasllade la Dama a Elx pel 125 aniversari.

La vicepresidenta del Govern valencià ha afirmat que el primer edil "té tot el suport del Consell en aquest tema": "És una qüestió notòria que la Dama deuria estar, com el seu nom indica, a Elx".

"I no només pel 125 aniversari", ha agregat, i ha afirmat: "No sé per què les peces han d'estar totes a Madrid. Tornem al mateix. Totes les seus no deuen estar a Madrid", ha reclamat.