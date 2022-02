Tu cara me suena se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión. Las imitaciones de los famosos ofrecen un momento de entretenimiento y diversión a los espectadores que, por unas horas, pueden desconectar de la subida del precio de la luz, de los alimentos o de la gasolina.

Ponerse en la piel de algunos de los artistas más grandes de la historia es un auténtico reto para los protagonistas del formato que, cada semana, sorprenden o desatan las risas del jurado y de la audiencia. Este viernes, el programa contará con Sandra Golpe como invitada estelar, que se pondrá en la piel de Amy Winehouse.

La presentadora de Antena 3 Noticias ha acudido al plató de Espejo público para comentar el proceso que ha tenido que seguir para poder llevar a cabo una imitación que tratará de que sea perfecta. Aunque, según ha confesado, primero le ofrecieron imitar a Ava Max, Golpe ha reconocido que no sabía quién era y pidió que le cambiasen al artista. Así, señaló que le gustaba la música negra y que era muy fan de Whitney Houston: "Es algo que no me pega mucho porque soy de Cádiz".

La necesidad de la comunicadora de hacerlo bien en el escenario hizo que, incluso, contratase a una profesora de canto: "Yo he cantado en mi casa, pero nunca en un karaoke. Cuando me lo propusieron, por una parte, dije 'sí, sí', pero por otra me dije 'pero si tú eres periodista'".

Susanna Griso ha señalado que su compañera lo hace verdaderamente bien sobre el escenario, a lo que, entre risas, Golpe ha respondido que "podrían hacer un telepasión" y que acudiera Griso. Sin embargo, esta se ha mostrado contraria a la propuesta: "No, no. A mí no me metas".