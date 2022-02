El PP demana un pla específic perquè es queden els MIR a la Comunitat Valenciana i més personal per a primària

Zaplana ha afirmat en un comunicat que és "urgent i necessari que els joves que acaben el MIR es consoliden en el nostre sistema sanitari i no es perden tots eixos professionals que es perden any rere any". "El 40% dels MIR se'n van a altres comunitats o se'n van fora d'Espanya. Per açò, des del PP, exigim que es treballe perquè el talent es quede en la nostra terra", ha reclamat.

En aquest sentit, el portaveu de Sanitat del PP ha assegurat que dels metges que van acabar el MIR en 2021, "el 41% no van subscriure contracte amb la Conselleria" i ha subratllat que la situació de l'Atenció Primària a la Comunitat Valenciana "està travessant una situació dramàtica en els últims anys, amb una excessiva pressió assistencial, amb personal clarament insuficient per a poder cobrir les necessitats postpandémicas de la població, amb molts centres tancats i reduïts en les seues prestacions assistencials".

"Aquesta situació comporta una major pressió als centres que es mantenen oberts i dificulta el desplaçament per a l'atenció a moltes persones, fonamentalment majors i en nuclis d'interior", ha exposat Zaplana, que exigeix al 'president', Ximo Puig, que engegue "un pla per a incentivar els llocs de difícil cobertura en els hospitals comarcals i fonamentalment en centres de primària de municipis xicotets que la conselleria té tancats per falta de personal".

Segons ha defès, "per al PPCV la prioritat és la sanitat i els diners ha d'anar al reforç de l'atenció primària i a millorar la sanitat pública per als valencians i no per a quiosquets i projectes que fracassen i ixen volant com les carpes voladores".