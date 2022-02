El PP exigeix a Puig que elimine el lema 'Fent País' del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia per ser "impresentable"

Segons ha assenyalat Catalá, "el 40 Aniversari de l'Estatut d'Autonomia és una oportunitat per a unir a la societat en la celebració d'aquest autogovern tan important per a la nostra terra" i ha afegit que el text autonòmic és "cent per cent nostre i és de tota la societat valenciana, de tots els valencians amb independència del partit al que voten o hagen votat".

"Per açò ens pareix impresentable que s'haja triat l'eslògan 'Fent País', que és el mateix que la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, va escollir quan va ser triada per la militància d'EU per a dirigir la formació", ha criticat Catalá en un comunicat.

Per a la síndica del PP, "és una referència que té un sentit i una direcció molt clara. "'Fent País' és una referència clara als Països Catalans, fet que no volem i que va en contra del nostre autogovern".

Catalá ha denunciat que "l'esquerra nacionalista de la Comunitat Valenciana vol i pretén que la celebració del nostre Estatut d'Autonomia siga una oportunitat per a modelar i canviar la història, per a canviar el nostre autogovern i no ho aconseguirà perquè és una oportunitat important per a reivindicar el nostre autogovern, la nostra autonomia i per descomptat el nostre estatut".

"A l'Estatut d'Autonomia no arreplega en cap moment Països Catalans, ni que parlem català, que posa ben clar que som Comunitat Valenciana, i que la nostra llengua és el valencià. Tenim un territori totalment ric i amb oportunitats i que per descomptat no és un ens menor, ni una adscripció a cap entelèquia com Els Països Catalans", ha resolt.