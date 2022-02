Padres que no dejarán salir a sus hijos este fin de semana, distritos enteros a evitar, o incluso colores de ropa, como el verde, símbolo de los trinitarios, que no hay que vestir para no ser confundidos. Los jóvenes madrileños expresan miedo a salir por Madrid este fin de semana, después de que el anterior murieran dos chicos y otros dos resultaran heridos en apuñalamientos entre bandas latinas y de que por sus redes sociales circulen bulos que anuncian venganza.

Ni siquiera el gran despliegue policial diseñado por la Delegación del Gobierno, el mayor hasta la fecha --514 agentes de la Policía Nacional en un dispositivo especial para el control de las bandas juveniles en 11 distritos de la ciudad y en el municipio de Parla-- logran apaciguar a la juventud.

M., una chica de 16 años que vive en Madrid capital, asegura que ha recibido muchos mensajes y fotos que alertan de la situación para este fin de semana. "Por miedo, en nuestro grupo de amigos hemos dicho que este viernes nos quedamos en casa. Dicen que van a ir a por gente aunque no pertenezcan a bandas". También el grupo de E., un joven de 14 años y residente en Centro, evitará juntarse en los parques este fin de semana, principalmente porque sus padres no se lo van a permitir.

Entre los universitarios también está habiendo cancelación de planes para el fin de semana, por miedo a las reyertas y trifulcas violentas. Marina, estudiante de 18 años, lo corrobora: "En general hay bastante sensación de miedo, se están cancelando planes de salir a fiestas o a discotecas por las cosas que se escuchan, que ahora van a ir a por cualquiera, que quieren rendir cuentas. Por eso la gente está asustada, y yo más que mis amigos. No voy a salir ni este fin de semana ni el siguiente", explica.

La joven reconoce que cunde el miedo a salir, principalmente por zonas del sur de la capital, pero también por las de Nuevos Ministerios, Moncloa o Argüelles.

Mensajes del "bulo" sobre las reyertas de bandas latinas en Madrid que circulan entre jóvenes. CEDIDA

La Comunidad de de Madrid ha salido este viernes a anunciar que es un bulo lo que circula en redes sociales de posibles altercados "con machetes" en algunos puntos de la capital y de una "cacería". El consejero de Interior, Enrique López, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad, pero también a la tranquilidad".

López ha dicho que espera que este fin de semana se desarrolle "de forma tranquila" con el efectivo policial puesto en marcha para tratar de frenar la escalada de violencia de las bandas juveniles en la región.

A través de la red social Instagram, varios mensajes alertan de que "va a haber muchísima sed de sangre" en Madrid, en lugares como la Puerta del Sol, Callao, Moncloa, la Dehesa o Lucero, tras matar "a un trinitario" el fin de semana pasado.

El consejero ha asegurado que los mensajes que alertan de posibles altercados con machetes y peleas de bandas en varios puntos de la capital son "bulos" y ha insistido en que Madrid "es una región segura".

En la misma línea se ha manifestado Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma del Ocio, quien destaca en declaraciones a 20minutos que "este va a ser el fin de semana más seguro de la historia de Madrid, porque el dispositivo policial diseñado por al Delegación del Gobierno está a la altura del debate que se ha suscitado".

Pizcueta entiende que este tipo de alarma comprometa la percepción de seguridad, pero defiende que las autoridades están alineadas para resolverlo. Por tanto, lanza un mensaje de tranquilidad. "Ha habido altercados gravísimos, con víctimas, a los que hay que prestarles atención, pero eso no rompe las estadísticas de Madrid, que es la capital de Europa, solo detrás de Viena, con mejores datos de criminalidad y delincuencia". El sector no augura un cambio llamativo en cuanto a las salidas nocturnas este fin de semana, y recuerda que las reyertas no se producen en locales de ocio.

Por si acaso, la Policía Nacional informa de que está controlando los perfiles en redes sociales que puedan estar vinculados a las bandas juveniles con el objetivo de evitar que este fin de semana se produzcan nuevas reyertas como represalia a los asesinatos de Jaime y Diego, de 15 y 25 años, en Madrid.

Sin ir a los exámenes por miedo a las bandas

Mientras tanto, el miedo sigue instalado en parte de la juventud madrileña. Principalmente entre los que a diario conviven en sus aulas con la rivalidad violenta de bandas como los Trinitarios o Dominican Don´t Play.

Es el caso de R., de 15 años y vecina de San Sebastián de los Reyes, quien explica que este viernes han faltado numerosos alumnos, ella entre ellos, al IES Julio Palacios "porque a la salida del instituto las bandas de Madrid y las del instituto se iban a enfrentar y podía ser peligroso".

En su centro estudian "los trinitarios" y a veces se pegan a la salida con otras bandas, "con navajas". Los profesores han decidido este viernes retrasar los exámenes ante la ausencia de los alumnos, y R. dice que la Policía secreta custodia la entrada del centro para evitar posibles reyertas.

Por si acaso, y "para prevenir", R. dice que tampoco saldrá a la calle con las amigas este fin de semana. "Hablaremos por teléfono y estaré pendiente de las redes a ver qué pasa". ha explicado.