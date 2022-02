Las guerras entre bandas violencias se han convertido en un auténtico problema, sobre todo en Madrid, donde las autoridades y los medios de comunicación advierten a los ciudadanos sobre las citaciones de estos grupos violentos para pelearse.

Para concienciar y advertir de los peligros que tiene ser miembro de estas bandas violentas, El programa de Ana Rosa ha contactado con un exlíder de los Latin Kings. Sin querer dar la cara ante la cámara para poder preservar su identidad, 'El Mecha' entró en la banda con solo 16 años cuando, desde fuera, vio que había un sentimiento de hermandad entre los miembros. La posibilidad de acceder a drogas, alcohol y sexo fue también un aliciente para que el joven quisiera entrar a formar parte del grupo.

Entrar en las bandas no es una tarea sencilla. Los miembros piden a los aspirantes que superen varias pruebas de "valentía, coraje y sangre fría" que incluyen "apuñalar y matar a cualquiera". "Una vez que cometí un delito grave me di cuenta de que era capaz de cualquier cosa y así fue como escalé dentro de la organización y me hicieron rey de los Latin Kings", ha señalado el joven.

"A partir de ahí empecé a ser buscado por la Policía y a ir armado. Tenía el control y el dominio de los barrios, de las discotecas y de los institutos porque ahí se captaba a los chavales de 13 o 14 años porque eran fáciles de ser influenciados. Se les ofrecía la droga, la discoteca, las fiestas en pisos. Eso les gustaba y se venían con nosotros", ha agregado 'El Mecha'.

El exlíder ha comentado que, en su caso, como sus padres trabajaban demasiado, él se aburría y se sentía solo. "Tenía un vacío dentro de mí y lo intentaba llenar en la calle, en las discotecas, con la banda", ha agregado. Para poder formar parte de los Latin Kings, 'El Mecha' tuvo que apuñalar a uno de los miembros de la banda rival, Los Ñetas y, aunque no le causó la muerte, sí quedó gravemente herido.

'El Mecha' ha explicado que, incluso, "iba al instituto, a la discoteca y al parque con machetes": "Siempre iba armado porque no sabías en qué momento la banda rival podía hacernos una entrada, una reyerta". El joven ha recordado que se salvó dos veces de morir y, por ello, "llegó un momento en el que ya no podía más". Su madre se enteró de que él estaba en una banda debido a los comunicados de la Policía.

"Vi a mi madre sufrir y llorar. Vivía con el miedo de no saber en qué momento me iban a pillar, ya no solo por la banda contraria sino también por mi propia banda, que sabían perfectamente que yo quería salir", ha añadido el joven que, además, ha alabado la labor del centro cristiano al que acudió, donde se dio cuenta de que había otra manera de vivir que no incluía el miedo entre sus condiciones.

Sin embargo, la salida de los Latin Kings no fue una etapa nada fácil para 'El Mecha', que ha apuntado que los demás miembros sabían dónde vivía y comenzaron a amenazarle tanto a él como a su familia. Además, si exponía su deseo de marcharse de la banda, le asesinaban en el momento. Por ello, optó por dejarlo poco a poco: "Fui dejando de ir, empecé a creer en mí mismo y dejé de tomar malas decisiones. Empecé a dejar el consumo, que ya era casi diario. Fui cambiando poco a poco porque cuando eres un chaval te dejas llevar por la calle y las malas influencias y te da igual la vida".

Patricia Pardo ha querido terminar la entrevista pidiendo a 'El Mecha' que dé un consejo a los jóvenes que ahora mismo podrían estar siendo captados por estas bandas violentas. El joven ha respondido, rotundamente: "Les diría que busquen ayuda, a los padres también porque en esos momentos en los que me sentía en peligro, yo no sabía dónde ir ni qué hacer. En el centro cristiano me dieron ese apoyo y esa fuerza para poder abandonar. Les diría que mejor que salir de una banda es no entrar".