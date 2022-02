Cs demana un pla d'inversions per a adaptar les residències públiques i evitar futures tragèdies en cas d'incendis

Segons ha assenyalat en un comunicat la diputada María Quiles, "no podem repetir sinistres com el viscut fa unes setmanes en un centre de Montcada en el qual, lamentablement, van morir nou persones, malgrat els tremends esforços dels treballadors i forces de seguretat que van actuar amb la major immediatesa".

Per açò, la parlamentària ha proposat crear zones segures en cada planta de les residències, en les quals no puga arribar el foc, habilitar àrees especials d'evacuació, així com ignifugar els utensilis amb major possibilitat de propagar un incendi, com a mobiliari, cortines o butaques.

"Ens enfrontem al repte de convertir-nos en una societat cada vegada més envellida, amb una població major que necessita la màxima qualitat assistencial tant si decideix comptar amb atenció domiciliària com si opta per passar la vellesa en residències o centres de dia", ha subratllat Quiles, que ha lamentat que "quan en una dècada no s'ha construït ni un sol centre de majors en tota la Comunitat Valenciana, es fa encara més necessari adaptar els existents a les necessitats d'aquells que resideixen en ells".

A través d'una Proposició No de Llei (PNL), Cs també ha exigit al Consell que reforce els sistemes de seguretat contra incendis obligatoris per legislació, instal·lant sistemes de detecció del foc en la seua fase més primerenca i ruixadors automàtics d'aigua i evacuació de fums que buiden vies de fuita.