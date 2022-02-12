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Quién se presenta por Salamanca a las elecciones en Castilla y León 2022

20minutos  NOTICIA12.02.2022 - 09:39h
  • El BOCYL recoge las candidaturas y los nombres de todos los políticos que se presentan por Salamanca.
Un trabajador de Correos ha entregado en un colegio electoral de Barcelona los votos por correo correspondientes a ese centro.
Colegio electoral.
MIQUEL TAVERNA

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos ya conocen cuáles son los diferentes partidos y candidatos que se presentan, también en cada provincia, como es el caso de Salamanca.

Así, estas son las candidaturas que se presentan en la provincia de Salamanca, tal y como se puede leer en el BOCYL.

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

  • JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ
  • MARÍA TERESA ROMÁN LUIS
  • JORGE MARTÍN GARCÍA
  • GUILLERMO GALLEGO ZAZO
  • MARÍA BLANCO MARTÍN
  • JOSÉ MARÍA MEDINA GÓMEZ
  • MARTA ISABEL RIGÜELA GONZÁLEZ
  • REBECA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ
  • JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
  • ROSA MARÍA RICO GARABITO
  • AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO - Suplente
  • RUTH GARCÍA BARAJAS - Suplente
  • CRISTINA SUTIL GONZÁLEZ - Suplente

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

  • FERNANDO PABLOS ROMO
  • ROSA MARÍA RUBIO MARTÍN
  • JUAN LUIS CEPA ÁLVAREZ
  • ​Mª DEL CARMEN GARCÍA ROMERO
  • JAVIER CALVO SANTIAGO
  • JENNIFER DEL POZO HERNÁNDEZ
  • LUIS RODRÍGUEZ HERRERO
  • SONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
  • AGUSTÍN NAVARRO HERRERA
  • INÉS SÁNCHEZ PABLOS
  • ÁNGEL GÓMEZ CARRASCO - Suplente
  • Mª PATROCINIO MACÍAS ARÉVALO - Suplente
  • JORGE MARTÍN ARROYO - Suplente

PARTIDO POPULAR (PP)

  • ALFONSO FERNANDO FERNÁNDEZ MAÑUECO
  • Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ BELLOTA
  • ROSA Mª ESTEBAN AYUSO
  • JOSE Mª SÁNCHEZ MARTÍN
  • RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ
  • MARCOS IGLESIAS CARIDAD
  • LUISA Mª DE PAZ PALACIOS
  • VICTORIA EUGENIA MANJÓN BARRERA
  • Mª DEL CARMEN FAMILIAR GARCÍA
  • ROBERTO JOSÉ MARTÍN BENITO
  • LUISA ROSADO BURGUEÑO - Suplente
  • FRANCISCO JAVIER DUEÑAS POLO - Suplente
  • ÁNGEL ANTONIO LAGO GUSANO - Suplente

UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)

  • LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
  • PATRICIA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
  • RICARDO DEL BRÍO GONZÁLEZ
  • ÁNGELA GÓMEZ FRAILE
  • JOSÉ BENITO MATEOS PASCUAL
  • MARÍA LIDIA MARTÍNEZ MARTÍN
  • DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
  • MIGUEL LIRIO DÍAZ
  • SANDRA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
  • MARÍA ISABEL ALONSO ANTÓN
  • FILIBERTO MUÑOZ NAVARRO - Suplente
  • FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ AGUILAR - Suplente
  • PILAR BLANCO PAREDES - Suplente

PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)

  • RAFAEL DIEGO NÚÑEZ
  • JUAN MANUEL ANDRÉS LÓPEZ
  • MARÍA CARMEN CENTENO FERNÁNDEZ
  • JOSÉ CAYETANO RODRÍGUEZ DE CASTRO
  • ISABEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
  • MARÍA MAR DÍEZ LÓPEZ
  • FRANCISCA JIMÉNEZ HOMBRADO
  • SANTIAGO SÁNCHEZ PANADERO
  • NOELIA VAQUERO LÓPEZ
  • ARMANDO GARCÍA GARCÍA
  • ANTONIO JAIME GONZÁLEZ DELGADO - Suplente
  • TRINIDAD NÚÑEZ JIMÉNEZ - Suplente
  • JOSÉ MARÍA LÓPEZ GARCÍA - Suplente

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

  • LUIS FUENTES RODRÍGUEZ
  • DAVID CASTAÑO SEQUEROS
  • MARÍA AUXILIADORA JIMÉNEZ RIVAS
  • SERGIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
  • PAULA HERNÁNDEZ DÍAZ
  • ABEL CELSO GARCÍA MARTÍN
  • GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ
  • MARÍA LOURDES PALOS CARREÑO
  • DAVID CARABIAS DELGADO
  • CRISTINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
  • GONZALO JOSÉ BAUTISTA CASTRO - Suplente
  • PATRICIA DIEGO SÁNCHEZ - Suplente
  • JESÚS LUIS DE SAN ANTONIO BENITO - Suplente

VOX (VOX)

  • CARLOS MENÉNDEZ BLANCO
  • TERESA RODRÍGUEZ VIDAL
  • JAVIER BERNARDO TEIRA LAFUENTE
  • MARÍA CONCEPCIÓN ZAMORA ASTUDILLO
  • ANSELMO JOSÉ SANTOS PEREZ-MONEO
  • MARÍA ROSA TAVIRA OLÍAS
  • FÉLIX ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ
  • ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA
  • JOSÉ CARLOS DE DIOS PÉREZ
  • NATALIA FUENTES ABAD
  • HIPÓLITO NICOLÁS CUESTA SÁNCHEZ - Suplente
  • MARÍA BELLO NAVARRO - Suplente
  • EUSEBIO CARRIL MARTÍN - Suplente

UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)

  • JOSÉ VICENTE DELGADO
  • SARA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
  • SARA BLANCO FUENTES
  • RUBEN GUILLEN CASTAÑO
  • PABLO JOSÉ BENÍTEZ HERRERO
  • MARÍA GARRIDO GALLEGO
  • MARÍA DEL CARMEN DÍEZ SIERRA
  • DIEGO JOSÉ CALDERERO GARCÍA-CERVIGÓN
  • MARÍA TERESA ALBARRÁN CALVO
  • 1ALEJANDRO GONZÁLEZ ESPINO
  • MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS LLAMAS - Suplente
  • YOLANDA SÁNCHEZ VILLARÓN - Suplente
  • MARÍA DEL PILAR MORENO GONZÁLEZ - Suplente

ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)

  • VERÓNICA SANTOS HERRERO
  • CARLOS JAVIER LANCHAS RÍOS
  • MARÍA LUISA SALGADO GONZÁLEZ
  • JOSÉ MARÍA DORADO ÁLVAREZ
  • ANUNCIACIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
  • ALBERTO RUBIO MAESTRO
  • LAURA HERNÁNDEZ ALCÁZAR
  • VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
  • MARÍA MONTSERRAT VICENTE MIGUEL
  • DAVID MIEDES CASAS
  • MARÍA ELENA RODRÍGUEZ BENITO - Suplente
  • JOSÉ ANTONIO GÓMEZ BARBA - Suplente
  • ALICIA HERNÁNDEZ DÍAZ - Suplente

TÚ APORTAS (TAB)

  • MARINA HERNÁNDEZ MARTÍN
  • JESÚS NUÑEZ MÁRQUEZ
  • MARÍA EUGENIA TOSTADO GARCÍA
  • ARTURO DE LA FUENTE RAMOS
  • ANA VALLEJO BLANCO
  • CÉSAR NIETO DOMÍNGUEZ
  • MIRIAM ESTEBAN MARTÍN
  • IMAD SOBRAL TEJEDA
  • EVA CELA VALLEJO
  • IVÁN JOSÉ GARCÍA ARROYO
  • PABLO EUGENIO MUÑOZ ACHA - Suplente
  • AITANA NÚÑEZ CUSTODIO - Suplente
  • JAVIER GARRIDO NOVOA - Suplente

VOLT ESPAÑA (VOLT)

  • JUAN CARLOS RICO GONZÁLEZ
  • CONSOLACIÓN GÓMEZ GONZÁLEZ
  • LUIS IGNACIO ÁLVAREZ CERMEÑO
  • MARÍA JESÚS CABAÑAS MARTÍNEZ
  • MANUEL CALVO MARTÍN
  • FELISA FERNÁNDEZ BUENO
  • JOSÉ MARÍA SEGOVIANO OLMOS
  • ANA MARÍA PANERO PARDO
  • FRANCISCO MOYANO DÍEZ
  • 1JUAN CARLOS RICO JIMÉNEZ
  • CELIA CAÑAS PANERO - Suplente
  • JOSÉ ESTEBAN ÁLVAREZ FURONES - Suplente
  • JESÚS ABEL MARTÍNEZ CALLE - Suplente

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

  • PABLO CASADO BRIZ
  • ALBERTO FERNÁNDEZ ALMARAZ
  • ANA ISABEL SANDOVAL MARTÍN
  • LAURA BENITO MEIGIDE
  • CARLOS CASADO BRIZ
  • MARÍA SORAYA CABALLERO GAÑÁN
  • SERGIO PABLO HERNÁNDEZ
  • MARÍA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ VALENCIA
  • RAÚL CASADO CASTRO
  • MARÍA BELÉN SANTAMARÍA ERAÑA
  • ALEXIS CORRALES MANCHADO - Suplente
  • MARÍA JESÚS SAN ROMÁN GONZÁLEZ - Suplente
  • CARLOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ - Suplente

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

  • MARIO LÓPEZ PASCUA
  • IRENE BENÉITEZ CASTELLANOS
  • PABLO DÍEZ MARCOS
  • SILVIA VICENTE ALONSO
  • ISMAEL INTHIRATH GIL
  • CASANDRA HERNÁNDEZ POLO
  • DIEGO IGLESIAS VICIOSO
  • MARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ
  • VICTOR LOZANO MATEO
  • MARTÍN VALLEJO RECUNA
  • RAÚL NICOLÁS LÁEZ - Suplente
  • MARÍA LÓPEZ CASTELLANOS - Suplente
  • MARCOS MARTÍNEZ SENRA - Suplente

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)

  • TOMÁS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
  • AZUCENA DEL VAL GONZÁLEZ
  • RAÚL GARCÍA RAMÍREZ
  • JUAN IGNACIO SAGARNA SANTAMARÍA
  • SUSANA PÉREZ CALZADA
  • RAMÓN HUGO ABAD ALONSO
  • TOMÁS CAMARERO ARRIBAS
  • BENITO ÁLVAREZ PALACIOS
  • MARÍA ISABEL SANTOS RUIZ
  • SEVERINA VALLEJO CRESPO
  • CRISTIAN DORAO GARCÍA - Suplente
  • CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ - Suplente
  • CLEMENTINA GONZÁLEZ ARROYO - Suplente
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