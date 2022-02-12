Quién se presenta por Salamanca a las elecciones en Castilla y León 2022

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos ya conocen cuáles son los diferentes partidos y candidatos que se presentan, también en cada provincia, como es el caso de Salamanca.
Así, estas son las candidaturas que se presentan en la provincia de Salamanca, tal y como se puede leer en el BOCYL.
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
- JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ
- MARÍA TERESA ROMÁN LUIS
- JORGE MARTÍN GARCÍA
- GUILLERMO GALLEGO ZAZO
- MARÍA BLANCO MARTÍN
- JOSÉ MARÍA MEDINA GÓMEZ
- MARTA ISABEL RIGÜELA GONZÁLEZ
- REBECA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ
- JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- ROSA MARÍA RICO GARABITO
- AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO - Suplente
- RUTH GARCÍA BARAJAS - Suplente
- CRISTINA SUTIL GONZÁLEZ - Suplente
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- FERNANDO PABLOS ROMO
- ROSA MARÍA RUBIO MARTÍN
- JUAN LUIS CEPA ÁLVAREZ
- Mª DEL CARMEN GARCÍA ROMERO
- JAVIER CALVO SANTIAGO
- JENNIFER DEL POZO HERNÁNDEZ
- LUIS RODRÍGUEZ HERRERO
- SONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- AGUSTÍN NAVARRO HERRERA
- INÉS SÁNCHEZ PABLOS
- ÁNGEL GÓMEZ CARRASCO - Suplente
- Mª PATROCINIO MACÍAS ARÉVALO - Suplente
- JORGE MARTÍN ARROYO - Suplente
PARTIDO POPULAR (PP)
- ALFONSO FERNANDO FERNÁNDEZ MAÑUECO
- Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ BELLOTA
- ROSA Mª ESTEBAN AYUSO
- JOSE Mª SÁNCHEZ MARTÍN
- RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ
- MARCOS IGLESIAS CARIDAD
- LUISA Mª DE PAZ PALACIOS
- VICTORIA EUGENIA MANJÓN BARRERA
- Mª DEL CARMEN FAMILIAR GARCÍA
- ROBERTO JOSÉ MARTÍN BENITO
- LUISA ROSADO BURGUEÑO - Suplente
- FRANCISCO JAVIER DUEÑAS POLO - Suplente
- ÁNGEL ANTONIO LAGO GUSANO - Suplente
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
- LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
- PATRICIA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
- RICARDO DEL BRÍO GONZÁLEZ
- ÁNGELA GÓMEZ FRAILE
- JOSÉ BENITO MATEOS PASCUAL
- MARÍA LIDIA MARTÍNEZ MARTÍN
- DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
- MIGUEL LIRIO DÍAZ
- SANDRA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- MARÍA ISABEL ALONSO ANTÓN
- FILIBERTO MUÑOZ NAVARRO - Suplente
- FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ AGUILAR - Suplente
- PILAR BLANCO PAREDES - Suplente
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
- RAFAEL DIEGO NÚÑEZ
- JUAN MANUEL ANDRÉS LÓPEZ
- MARÍA CARMEN CENTENO FERNÁNDEZ
- JOSÉ CAYETANO RODRÍGUEZ DE CASTRO
- ISABEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
- MARÍA MAR DÍEZ LÓPEZ
- FRANCISCA JIMÉNEZ HOMBRADO
- SANTIAGO SÁNCHEZ PANADERO
- NOELIA VAQUERO LÓPEZ
- ARMANDO GARCÍA GARCÍA
- ANTONIO JAIME GONZÁLEZ DELGADO - Suplente
- TRINIDAD NÚÑEZ JIMÉNEZ - Suplente
- JOSÉ MARÍA LÓPEZ GARCÍA - Suplente
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
- LUIS FUENTES RODRÍGUEZ
- DAVID CASTAÑO SEQUEROS
- MARÍA AUXILIADORA JIMÉNEZ RIVAS
- SERGIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
- PAULA HERNÁNDEZ DÍAZ
- ABEL CELSO GARCÍA MARTÍN
- GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ
- MARÍA LOURDES PALOS CARREÑO
- DAVID CARABIAS DELGADO
- CRISTINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
- GONZALO JOSÉ BAUTISTA CASTRO - Suplente
- PATRICIA DIEGO SÁNCHEZ - Suplente
- JESÚS LUIS DE SAN ANTONIO BENITO - Suplente
VOX (VOX)
- CARLOS MENÉNDEZ BLANCO
- TERESA RODRÍGUEZ VIDAL
- JAVIER BERNARDO TEIRA LAFUENTE
- MARÍA CONCEPCIÓN ZAMORA ASTUDILLO
- ANSELMO JOSÉ SANTOS PEREZ-MONEO
- MARÍA ROSA TAVIRA OLÍAS
- FÉLIX ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ
- ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA
- JOSÉ CARLOS DE DIOS PÉREZ
- NATALIA FUENTES ABAD
- HIPÓLITO NICOLÁS CUESTA SÁNCHEZ - Suplente
- MARÍA BELLO NAVARRO - Suplente
- EUSEBIO CARRIL MARTÍN - Suplente
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
- JOSÉ VICENTE DELGADO
- SARA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
- SARA BLANCO FUENTES
- RUBEN GUILLEN CASTAÑO
- PABLO JOSÉ BENÍTEZ HERRERO
- MARÍA GARRIDO GALLEGO
- MARÍA DEL CARMEN DÍEZ SIERRA
- DIEGO JOSÉ CALDERERO GARCÍA-CERVIGÓN
- MARÍA TERESA ALBARRÁN CALVO
- 1ALEJANDRO GONZÁLEZ ESPINO
- MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS LLAMAS - Suplente
- YOLANDA SÁNCHEZ VILLARÓN - Suplente
- MARÍA DEL PILAR MORENO GONZÁLEZ - Suplente
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
- VERÓNICA SANTOS HERRERO
- CARLOS JAVIER LANCHAS RÍOS
- MARÍA LUISA SALGADO GONZÁLEZ
- JOSÉ MARÍA DORADO ÁLVAREZ
- ANUNCIACIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
- ALBERTO RUBIO MAESTRO
- LAURA HERNÁNDEZ ALCÁZAR
- VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
- MARÍA MONTSERRAT VICENTE MIGUEL
- DAVID MIEDES CASAS
- MARÍA ELENA RODRÍGUEZ BENITO - Suplente
- JOSÉ ANTONIO GÓMEZ BARBA - Suplente
- ALICIA HERNÁNDEZ DÍAZ - Suplente
TÚ APORTAS (TAB)
- MARINA HERNÁNDEZ MARTÍN
- JESÚS NUÑEZ MÁRQUEZ
- MARÍA EUGENIA TOSTADO GARCÍA
- ARTURO DE LA FUENTE RAMOS
- ANA VALLEJO BLANCO
- CÉSAR NIETO DOMÍNGUEZ
- MIRIAM ESTEBAN MARTÍN
- IMAD SOBRAL TEJEDA
- EVA CELA VALLEJO
- IVÁN JOSÉ GARCÍA ARROYO
- PABLO EUGENIO MUÑOZ ACHA - Suplente
- AITANA NÚÑEZ CUSTODIO - Suplente
- JAVIER GARRIDO NOVOA - Suplente
VOLT ESPAÑA (VOLT)
- JUAN CARLOS RICO GONZÁLEZ
- CONSOLACIÓN GÓMEZ GONZÁLEZ
- LUIS IGNACIO ÁLVAREZ CERMEÑO
- MARÍA JESÚS CABAÑAS MARTÍNEZ
- MANUEL CALVO MARTÍN
- FELISA FERNÁNDEZ BUENO
- JOSÉ MARÍA SEGOVIANO OLMOS
- ANA MARÍA PANERO PARDO
- FRANCISCO MOYANO DÍEZ
- 1JUAN CARLOS RICO JIMÉNEZ
- CELIA CAÑAS PANERO - Suplente
- JOSÉ ESTEBAN ÁLVAREZ FURONES - Suplente
- JESÚS ABEL MARTÍNEZ CALLE - Suplente
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
- PABLO CASADO BRIZ
- ALBERTO FERNÁNDEZ ALMARAZ
- ANA ISABEL SANDOVAL MARTÍN
- LAURA BENITO MEIGIDE
- CARLOS CASADO BRIZ
- MARÍA SORAYA CABALLERO GAÑÁN
- SERGIO PABLO HERNÁNDEZ
- MARÍA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ VALENCIA
- RAÚL CASADO CASTRO
- MARÍA BELÉN SANTAMARÍA ERAÑA
- ALEXIS CORRALES MANCHADO - Suplente
- MARÍA JESÚS SAN ROMÁN GONZÁLEZ - Suplente
- CARLOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ - Suplente
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
- MARIO LÓPEZ PASCUA
- IRENE BENÉITEZ CASTELLANOS
- PABLO DÍEZ MARCOS
- SILVIA VICENTE ALONSO
- ISMAEL INTHIRATH GIL
- CASANDRA HERNÁNDEZ POLO
- DIEGO IGLESIAS VICIOSO
- MARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ
- VICTOR LOZANO MATEO
- MARTÍN VALLEJO RECUNA
- RAÚL NICOLÁS LÁEZ - Suplente
- MARÍA LÓPEZ CASTELLANOS - Suplente
- MARCOS MARTÍNEZ SENRA - Suplente
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
- TOMÁS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
- AZUCENA DEL VAL GONZÁLEZ
- RAÚL GARCÍA RAMÍREZ
- JUAN IGNACIO SAGARNA SANTAMARÍA
- SUSANA PÉREZ CALZADA
- RAMÓN HUGO ABAD ALONSO
- TOMÁS CAMARERO ARRIBAS
- BENITO ÁLVAREZ PALACIOS
- MARÍA ISABEL SANTOS RUIZ
- SEVERINA VALLEJO CRESPO
- CRISTIAN DORAO GARCÍA - Suplente
- CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ - Suplente
- CLEMENTINA GONZÁLEZ ARROYO - Suplente
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