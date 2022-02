Dyson incluye un regalo (¡muy útil!) de 50 euros con la compra de una de sus aspiradoras sin cables más económicas

Aunque a la hora de limpiar nuestro hogar nos guste contar con gadgets que nos faciliten la tarea, no en todas las casas se dispone del espacio suficiente para guardar todas estas herramientas, desde el robot aspirador hasta el limpiacristales que hacen el trabajo por nosotros. Por ello, la mejor opción es apostar por dispositivos versátiles que, además de poder almacenarse en cualquier rincón, incorporan accesorios intercambiables para ofrecer soluciones de limpieza para todo el hogar. Y, de eso, las escobas verticales saben mucho.

Estos dispositivos cada día ganan más adeptos gracias a que permiten al usuario controlar la limpieza sin por ello hacerle invertir más tiempo del necesario gracias a su eficacia y capacidad de succión. Otra de las ventajas de tenerla en casa es que permiten llegar a zonas que pasan desapercibidas para los robots aspiradores. Pero, sin duda, las posibilidades de limpieza que ofrecen gracias a sus accesorios intercambiables son unos de los motivos de su éxito. Ejemplo de ello son los modelos de Dyson, una inversión que merece la pena dados los resultados. Los aspiradores sin cables de la firma incluyen diferentes cabezales para limpiar tapicerías, colchones, rincones difíciles y hasta debajo de los muebles con resultados óptimos. Y más si apostamos por modelos que, ahora, incluyen un regalo valorado en 50 euros.

Dyson v8 TotalClean Dyson

Sí, Dyson ha vuelto a incluir regalos con la compra de alguno de sus aspiradoras y la V8 Total Clean es una de las elegidas. Pero, ¿qué es lo que incluye para estar valorado en 50 euros? Desde20deCompras te lo contamos: una manguera extensible, que se dobla y estira hasta 1,2 metros para que puedas llegar a rincones ocultos y zonas altas; un cepillo para la suciedad difícil, cuyas cerdas en ángulo crean un movimiento que libera la suciedad del pelo de la alfombra y la dirige directamente al flujo de aire; una boquilla ancha que aumenta la superficie de succión y facilita el trabajo en escaleras, tapicerías y cortinas; y, por último, un minicepillo suave con cerdas flexibles que se doblan para eliminar el polvo de superficies delicadas. ¿Se puede pedir más? Sí, las muchas prestaciones d este modelo que, seguro, ¡te van a enamorar!

Me quedo con esta Dyson por...

Perteneciente a la familia V8, este modelo comparte las características básicas que se esperan de un Dyson, como el hecho de que no lleve cables o que incluya un sistema de vaciado higiénico para no tener que quitar el polvo que hemos retirado del suelo, muebles y techo. Pero esconde muchas otras características que conviene conocer, como, por ejemplo, que incluye cinco cabezales intercambiables para que para que no haya rincón de casa que quede libre de su efecto; o que ofrezca hasta 40 minutos de autonomía para que puedas llegar a cualquier rincón de la casa sin esfuerzo.

