¿Quién dijo que los centros de planchado eran caros? El más vendido de Cecotet cuesta 65 euros... ¡y ocupa poco espacio!

No estás solo: planchar es la tarea que se le resiste a todos los españoles (¡hay quien incluso la odia!). Así lo revela un estudio de la tintorería a domicilio Washrocks, donde el 74% de los encuestados confiesa no soportar esta actividad. La verdad, no nos extrañar: cuando llega el fin de semana y vemos la pila de ropa amontonada que prometimos doblar como es debido y que, sin embargo, hemos logrado arrugar aún más se nos quitan las ganas de todo (¡y de plancharla más!). Así que, a pesar de lo que nos espanta lucir nuestras camisas con marcas y líneas, lo habitual es procrastinar al tiempo que nos consolamos con aquello de “si tuviésemos un centro de planchado profesional, otro gallo cantaría”...

Pues atento, porque tus deseos son órdenes para 20deCompras. No hemos descansado hasta encontrar lo que nos pides al mejor precio del mercado: Cecotec tiene un centro muy efectivo por menos de 65 euros que ya es el más vendido de su web. Y no solo por este precio tan asequible, sino por las prestaciones que ofrece, entre las que se encuentra no ocupar más espacio del que dispones en casa. ¿Quieres saber más de la Total Iron 7200 Titan? Pues sigue leyendo, ¡que te damos todos los detalles!

Centro planchado Total Iron 7200. Cecotec

Por qué merece la pena este modelo

Se deshace incluso de las arrugas más difíciles . Gracias a su potencia de 2700 W y siete bares de presión, este modelo es capaz de eliminar las marcas más incrustadas en las prendas o las de aquellas más delicadas.

. Gracias a su potencia de 2700 W y siete bares de presión, este modelo es capaz de eliminar las marcas más incrustadas en las prendas o las de aquellas más delicadas. Cuida de las prendas . Gracias a su suela turbo slide, el calor se distribuye de forma homogénea por la plancha, permitiendo que la prenda se alise de una vez, sin tener que realizar varias pasadas. A su vez, el acabado cerámico de la suela mejora el deslizamiento por la prenda y evita cualquier arañazo que pueda acortar la vida útil o la eficacia de la plancha.

. Gracias a su suela turbo slide, el calor se distribuye de forma homogénea por la plancha, permitiendo que la prenda se alise de una vez, sin tener que realizar varias pasadas. A su vez, el acabado cerámico de la suela mejora el deslizamiento por la prenda y evita cualquier arañazo que pueda acortar la vida útil o la eficacia de la plancha. Gran depósito de agua . Con este centro de planchado podemos olvidarnos de tener que parar la sesión para recargar agua, gracias a su gran depósito de 2 litros, lo que se traduce en tres horas seguidas de planchado.

. Con este centro de planchado podemos olvidarnos de tener que parar la sesión para recargar agua, gracias a su gran depósito de 2 litros, lo que se traduce en tres horas seguidas de planchado. Limpieza y ahorro. Este modelo dispone de un modo ‘eco’ que ahorra hasta un 25% de energía con los mejores resultados. Además, está diseñado con un sistema antigoteo para evitar manchas de agua.

