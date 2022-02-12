Quién se presenta por León a las elecciones en Castilla y León 2022

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos ya conocen cuáles son los diferentes partidos y candidatos que se presentan, también en cada provincia, como es el caso de León.
Así, estas son las candidaturas que se presentan en la provincia de Burgos.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- Doña NURIA RUBIO GARCÍA
- Don JAVIER CAMPOS DE LA FUENTE
- Doña YOLANDA SACRISTÁN RODRÍGUEZ
- Don DIEGO MORENO CASTRILLO
- Doña MARÍA RODRÍGUEZ DÍAZ
- Don JOSÉ IGNACIO RONDA GUTIÉRREZ
- Doña AÍDA RODRIGO GARCÍA
- Don JOSÉ CRESPO ALVAREZ
- Doña MERCEDES MACÍA GALLEGO
- Don DAVID CORRAL GUTIÉRREZ
- Doña LAURA DOMÍNGUEZ MUÑIZ
- Don MANUEL EXPÓSITO ALVAREZ
- Doña ANA MARIA GORGOJO LÓPEZ
- Doña GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ VIÑAYO (Suplente)
- Don GERÁSIMO VALLEJO HERREROS (Suplente)
- Doña BEGOÑA JUÁREZ BANDERA (Suplente)
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
- Doña MARÍA NATIVIDAD FRANCO NATAL
- Don MANUEL GARCÍA FALAGÁN
- Doña MARÍA BEGOÑA FERNÁNDEZ GARCÍA
- Don JULIO MÁXIMO LLAMAS DÍEZ
- Doña MÓNICA RUIZ RICO
- Don GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
- Doña CARLA GARCÍA FERNÁNDEZ
- Don JORGE VERDEJO GARCÍA
- Doña MARÍA LUISA CHANA GIL
- Doña NURIA ALCÁNTARA FERNÁNDEZ
- Don DANIEL DEL MAZO BERMEJO
- Doña OLGA CONCEPCIÓN ÁLVAREZ ALONSO
- Don MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO
- Doña MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO (Suplente)
- Doña ELENA EGIDO MONROY (Suplente)
- Don DIEGO ALMANSA ORTEGA (Suplente)
COALICIÓN POR EL BIERZO - EL BIERZO EXISTE (C.Bierzo - BEX)
- Don RAUL RODRIGUEZ CANCA
- Don GABRIEL FOLGADO ALVAREZ
- Doña MARIA SOLEDAD REGUERA PACIOS
- Don LUCIANO ARIAS MOREIRA
- Doña MARIA ANGELES ARIAS NEIRA
- Don ANGEL OSCAR MACIA TORRES
- Doña MARINA NUÑEZ MORAL
- Doña BERENICE ARIAS ARENAS
- Doña MARIA DEL CARMEN DE LA PUENTE GONZALEZ
- Don ALVARO SUAREZ RODRIGUEZ
- Don VICTOR MANUEL FRANCO VUELTA
- Doña PAULA LOPEZ BLANCO
- Don JOSE ALVAREZ GARCIA
- Doña AZUCENA GARCIA MANILLA (Suplente)
- Doña MARIA VICTORIA RICO GARCIA (Suplente)
- Don IVAN ALONSO RODRIGUEZ (Suplente)
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
- Doña MANUELA IGLESIAS CARREÑO
- Doña MARIA OLIVA ALVAREZ PEREZ
- Don JESUS FERNANDEZ VILLAR
- Don MIGUEL ANGEL GARCIA FIDALGO
- Don LORENZO CIMADEVILLA SAMPEDRO
- Doña CATALINA ANTUNEZ GARCIA
- Don VICTORIANO BLANCO ALONSO
- Doña MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS
- Don EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
- Don JOSE GONZALEZ LUENGO
- Doña MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO
- Don FRANCISCO JOSE JAMBRINA GALAN
- Doña MARIA DEL PILAR GALAN BOYERO
- Don ANGEL RODRIGUEZ SIMON (Suplente)
- Doña MARIA BEGOÑA ORTEGA PEREZ (Suplente)
- Don JUAN FRANCISCO JAMBRINA SEGURADO (Suplente)
- UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
- Don LUIS MARIANO SANTOS REYERO
- Doña ALICIA GALLEGO GONZÁLEZ
- Don JOSÉ RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ
- Don ROBERTO ALLER LLANOS
- Doña MARÍA TERESA PUENTE GARCÍA
- Doña ROSA MARÍA QUINTANILLA GONZÁLEZ
- Don ALEJANDRO DÍEZ GONZÁLEZ
- Doña ANA MARÍA FERNÁNDEZ CAUREL
- Doña SARA HERRERO GUTIÉRREZ
- Don RAÚL BARRIENTOS ANTÓN
- Doña LAURA LÓPEZ ANDRÉS
- Don JOSÉ VICENTE ÁLVAREZ DE LA CRUZ
- Doña MARÍA TERESA DE LA PUENTE RODRÍGUEZ
- Don ÁNGEL ALIJA CASADO (Suplente)
- Doña LUZDIVINA AMPARO SOMIEDO GÓMEZ (Suplente)
- Don CRISTIAN PELÁEZ GUTIÉRREZ (Suplente)
PARTIDO POPULAR (PP)
- Don JUAN CARLOS SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ
- Doña BEATRIZ COELHO LUNA
- Don DAVID FERNANDEZ MENENDEZ
- Don RICARDO GAVILANES FERNANDEZ-LLAMAZARES
- Doña NOELIA ALVAREZ DIEZ
- Don ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO
- Doña AMPARO VIDAL GAGO
- Don JOSE MANUEL MORO CARRERA
- Don MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN
- Doña CRISTINA DE LA FUENTE PRIETO
- Doña SUSANA CACHON FIDALGO
- Doña ELENA CARRETERO TARANILLA
- Don FRANCISCO JOSE ESCANCIANO ESCANCIANO
- Don MARIO SUAREZ ALVAREZ (Suplente)
- Don JUAN SUAREZ GONZALEZ (Suplente)
- Doña SILVIA LOPEZ CAMPOS (Suplente)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
- Doña ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO
- Don FRANCISCO JAVIER PANIZO GARCÍA
- Don SIGIFREDO BENAVIDES FERNÁNDEZ
- Doña SUSANA NÚÑEZ MORAL
- Don RODRIGO VALLE RODRÍGUEZ
- Doña MARÍA DEL PILAR CALVO MENCÍA
- Don JUAN JOSÉ BLANCO RODRÍGUEZ
- Doña PATRICIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
- Don JUAN CARLOS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
- Doña MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MUÑIZ
- Don OSCAR CARRACEDO GONZÁLEZ
- Don CÉSAR ALBERTO IGLESIAS BARRIGÓN
- Doña ROSARIO MARÍA BARDÓN GONZÁLEZ
- Don ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Suplente)
- Don HÉCTOR FERNÁNDEZ JOSA (Suplente)
- Doña LAURA HUERGA DEL SOL (Suplente)
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
- Don EZEQUIEL BLANCO LÓPEZ
- Doña ESTRELLA ALONSO ALMAZÁN
- Don PEDRO GOMEZ GARCÍA
- Doña PAULA FERNÁNDEZ COLADO
- Don ABRAHAM DAVID FERRERO MARTINEZ
- Doña ALICIA TORIO ELICES
- Don ADRIAN FRANCO BARATA
- Doña VANESA LOPEZ ALONSO
- Don JOSÉ FERNÁNDEZ REGUERA
- Doña CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ
- Don RAUL BENEITEZ GARCÍA
- Doña MARIA ESTRELLA ALMAZAN PARDO
- Don GUILLERMO REGUERA BENAVIDES
- Don JOSE MEDINA POVES (Suplente)
- Doña SARA GÓMEZ GARCÍA (Suplente)
- Don ALEJANDRO MARTIN TORIBIO (Suplente)
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
- Don SIXTO MARTINEZ ALVAREZ
- Doña MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO
- Don PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ
- Doña MARIA DEL ROSARIO BILBAO ALCAZAR
- Don JAVIER ARIAS BLANCO
- Doña LUCIA NUÑEZ MEDINA
- Don JOAQUIN RODERO CARRETERO
- Doña AINHOA SARANDESES VEGA
- Don CARLOS CADENAS PRIETO
- Doña MARIA LUISA DEL MILAGRO VARELA FUERTES
- Don JULIO PARDO VILLAR
- Doña MARIA AURORA PANIZO LUENGO
- Don ALFONSO SOBRIN SANCHEZ
- Doña SOFIA DELGADO DE CASTRO (Suplente)
- Don JOSE MARIA JAÑEZ FRANCO (Suplente)
- Doña JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ (Suplente)
VOX (VOX)
- Don CARLOS POLLAN FERNANDÉZ
- Don MIGUEL SUÁREZ ARCA
- Don ILDEFONSO DEL FUEYO ÁLVAREZ
- Doña BLANCA MARÍA HERREROS RODRÍGUEZ
- Doña MARÍA DE LAS MERCEDES MACHÍN GÓMEZ
- Doña PATRICIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
- Doña MARTA EXTREMO GUTIÉRREZ
- Doña MARÍA BELÉN FIDALGO CAÑÓN
- Don JOSÉ CARLOS LÓPEZ GETINO
- Don FERNANDO PRIETO OLITE
- Don LUIS MANUEL MEDIAVILLA FERNÁNDEZ
- Doña LAURA GALLEGO GASPAR
- Don DANIEL MOLINEDO ROLDÁN
- Don JOSÉ LUIS SUÁREZ PASTOR (Suplente)
- Doña GEMMA CRISTINA VILLÁN ORDÁS (Suplente)
- Don LOPE ARCOS GARCÍA (Suplente)
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don MARCOS JIMÉNEZ PALACIOS (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña IDOIA RUIZ RUIZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don IGNACIO JAIME DE LA PUENTE PRIETO (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña ARIANA ALONSO CELORIO (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don RUBEN CANTABRANA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don JESUS MARTINEZ DE LA HOYA (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don JOSE ANTONIO JUAN FERNANDEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don FRANCISCO JOSE PEREZ MEDA (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña REBECA CORCHON ANTON (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña REYNA DE LA ROSA VILLILO (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña MARIA ISABEL HERREROS MEDINA (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don URBANO SANTOS LACALLE (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Doña IRENE HIDALGO TORRES (PCAS-TC-Recortes Cero)
- Don FRANCISCO MARTIN DEL VAL (PCAS-TC-Recortes Cero) - Suplente
- Doña EMILIA GIGANTO GARCIA (PCAS-TC-Recortes Cero) - Suplentes
- Doña ANA MUÑOZ GUIJARRO (PCAS-TC-Recortes Cero) - Suplentes
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