Javier González de Lara: "Andalucía ha empezado a liderar ratios económicas que antes lideraban otras comunidades"

El presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Javier González de Lara, estrena su tercer mandato. El crecimiento sostenido y la lucha contra el desempleo, después del varapalo a las empresas que ha supuesto la pandemia de coronavirus, están entre sus objetivos.

Afronta su tercer mandato al frente de la CEA. Desde 2014 han pasado muchas cosas, entre ellas, últimamente, la pandemia. ¿Qué retos se plantea en los próximos cuatro años?

Siento una gratitud personal hacia los órganos de gobierno de la CEA, que muy recientemente han decidido respaldar de forma unánime mi candidatura a la reelección. Estos órganos representan a distintos sectores y territorios. Son más de 750 organizaciones y 180.000 afiliados. Para mí supone un reto y una ilusión, en tiempos muy exigentes y difíciles, donde vamos a seguir trasmitiendo una visión amplia de la organización, más equilibrada territorialmente y con el compromiso de intensificar la modernización iniciada hace unos años. Creemos en la trasparencia, la eficacia en la gestión, en ofrecer un servicio útil a las empresas, las pymes y los autónomos. Queremos que CEA siga siendo la casa de los empresarios andaluces, sea participativa y eficiente, aporte estabilidad al momento actual en la interlocución con la administración y la sociedad civil. El diálogo social juega un papel muy relevante para nosotros. Hay mucho que hacer y mucho por lo que trabajar, siempre promoviendo la libertad de empresa y la defensa de los valores empresariales.

La pandemia nos ha sorprendido con la sexta ola cuando las circunstancias parecían ser ya más favorables, aunque no haya habido un parón tan grande ni restricciones tan severas, ¿Qué ha supuesto el Covid-19 para el tejido empresarial andaluz?

La ley y la empresa Javier González de Lara (Málaga, 1963) es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, además de empresario del sector financiero, turístico y cultural. Desde 2015 encabeza como presidente la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) y es vicepresidente de la patronal nacional CEOE. Este año será pregonero de la Semana Santa malagueña.

Ha sido una pandemia tremenda, sin precedentes, que llegó sin manual de instrucciones; nos ha sacudido y ha cambiado los hábitos de consumo, las formas de trabajo, el abastecimiento... Ha sido una prueba de estrés brutal a lo largo de dos años. En Andalucía, ha sido muy dura: más de 20.000 empresas se han perdido por el Covid. La evolución de la pandemia, con esos dientes de sierra y la dificultad de gestión y adaptación del tejido productivo, ha generado una incertidumbre que sigue presente. El que diga que la pandemia ha concluido, se equivoca, no hay certificado de defunción. Esa incertidumbre sigue presente en la actividad económica y, en medio de ella, estamos hablando de transformar el tejido productivo, de hacerlo más sostenible, de ampliar el teletrabajo. No puede se más exigente el momento actual. El turismo y el comercio no se declararon esenciales en su día, por lo que no pudieron facturar 18 de los 24 meses de esta pandemia. Es difícil mantenerse en ese umbral de competitividad. El daño y la herida que ha dejado en empresas, en las familias y la sociedad es muy grande. Pero también es cierto que el tejido andaluz está demostrando una enorme resistencia.

En ese sentido, los indicadores económicos andaluces parecen esperanzadores: el crecimiento interanual es superior al del resto de España; las exportaciones, la creación de empresas y de autónomos se sitúan a la cabeza del país, a veces por encima de Madrid y Cataluña.

El papel de las empresa andaluza estos dos años ha sido el de escudo social, garante de empleo y estabilidad de las familias. Sin empresas no hay desarrollo ni futuro. Andalucía son micro-pymes y autónomos y eso se relaciona con la capacidad de resistencia de la empresa andaluza. Con enormes dificultades alrededor, Andalucía ha empezado a liderar ratios que normalmente lideraban otras comunidades como Cataluña. Por ejemplo, la creación de autónomos, muy por encima de Cataluña, y las exportaciones, en la que Andalucía es segunda por delante de Madrid. Se puede explicar por el afán de superación, de salir adelante y tener fe en los negocios, la adaptación a una realidad hostil. La empresa andaluza ha sabido incluso conquistar mercados en el exterior. Y todo eso en plena pandemia, como sucede con el sector agroalimentario.

Estamos en año electoral. El Gobierno PP-Cs, al frente de la Junta de Andalucía, enarbola los buenos indicadores económicos como su mejor baza para volver a conquistar el Palacio de San Telmo en las urnas. ¿Qué espera la CEA de estos comicios?

Los empresarios no hacemos política, ése es el campo de otros. Pedimos aplicar sentido común y eficacia en el sistema. Qué duda cabe que queremos q haya responsables políticos que tengan sensatez, equilibrio y pongan a las empresas en el centro de la toma de decisiones. El Gobierno andaluz ha tenido hasta a fecha sensibilidad empresarial. Este es un año complejo y llevamos ya dos años de pandemia. No es sencillo valorar en estas circunstancias el trabajo de un Gobierno, pero lo importante es que haya sensibilidad hacia la actividad económica y productiva. El mayor problema sería olvidarse del desempleo; para combatirlo, lo único que puede hacerse es apoyar a las empresas. Y eso en el ámbito que sea: autonómico, local y nacional. Ese debe ser el objetivo.

La reforma laboral ha sido aprobada, no sin polémica. La patronal estatal, sin embargo, sí dio su apoyo tras la negociación con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La convalidación del decreto ley, independientemente de lo ocurrido en la votación, tiene una lectura positiva. Cada uno puede sacar las visiones que considere, pero es una fórmula que ha respetado el diálogo social y es un acuerdo trabajado con los sindicatos durante nueve meses. El modelo va a dar estabilidad al país y garantiza la paz social. Em lo esencial, consolida la reforma laboral de 2012. Para los empresarios es una reforma adecuada, quizás no la mejor, pero ayudará a reducir la temporalidad, tal y como pide la Unión Europea. Este acuerdo aporta certeza de cara al exterior y favorece la confianza del país, consolidando el modelo actual. La flexibilidad es una palabra muy importante para nosotros y es un ejercicio de responsabilidad por parte de los empresarios la cuestión de la temporalidad. Cualquiera puede hacer críticas legítimas, pero para nosotros es importante salvar la estructura de regulación laboral de 2012, que fue muy acertada, y saber que hay cosas que ceder y otras que sostener.

En cambio, no están tan satisfechos con las nuevas cuotas de autónomos que propone el Gobierno central. Andalucía lidera la creación de autónomos. ¿Qué efectos tendría?

Cualquier incremento de presión no solo fiscal sino en las cotizaciones sociales a autónomos y pymes es inoportuno, desafortunado e inapropiado en este momento. Hablar de un proceso de incremento de cotizaciones de autónomos en base a rendimientos y facturación es un error; hay que hablar de rendimientos netos, gastos deducibles, etc; hay que hacer un trabajo más serio y riguroso, de negociación como con la reforma laboral. ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), que forma parte de la patronal, tiene las ideas muy claras en este sentido. Intentaremos que, con un criterio de prudencia, haya un escalonamiento razonable, pactado y negociado, no tan absolutamente desmedido, con alzas que superan el 200 y 300 por cien. Eso no es acertado en este momento.

Este año, usted ha sido nombrado pregonero de la Semana Santa malagueña. Hay fundadas esperanzas de que, por fin, regresen los pasos en Andalucía. ¿Qué importancia tiene para la economía regional que las fiestas de primavera vuelvan a celebrarse?

Es enormemente importante recuperar la normalidad. Necesitamos atisbar con cierta esperanza la primavera; lo necesitamos los ciudadanos, las empresas, las familias, después de demasiados sufrimientos y oleadas. La primavera es importantísima en Andalucía. Significa una oportunidad para recuperar empresas, en el comercio, en las reservas turísticas. Las empresas contratan con intensidad en Semana Santa, en las ferias. Todo se dinamiza alrededor de los eventos sociales. Así que, de alguna manera, las fiestas de primavera son motores económicos de Andalucía.