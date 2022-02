Brígida, en 'First dates': "De pequeña me abdujeron los extraterrestres"

"El amor necesita intensidad y ganas, hay que procurar que en la primera cita se note la intensidad y que hay ganas", aconsejó Carlos Sobera este jueves a los comensales de First dates antes de sus citas.

Una de ellas fue Brígida, una estudiante de Teatro Experimental que se definió como "una persona con mucha energía, alegre, me gusta bailar, el arte, sentir conexiones. Soy muy sensible e intensa".

Su cita fue Marcos: "Soy un gaditano raro porque no me gusta ni el carnaval ni la fiesta", reconoció el dependiente. Los nervios hicieron mella en ambos, ya que la conversación no fluyó mientras los dos estaban en la barra del local de Cuatro.

"No me gusta su energía, es muy baja", comentó la chilena sobre su cita momentos antes de pasar a cenar. Durante la velada, Brígida comentó que era una de las elegidas porque "fui abducida por los extraterrestres cuando era pequeña".

Brígida y Marcos, en 'First Dates'. MEDIASET

Lo paranormal comenzó a protagonizar la cita: "He visto fantasmas, aunque antes veía más. Me siento muy conectada con todo ese mundo, lo oculto y los extraterrestres", afirmó la chilena, descolocando a su pareja de la noche.

Aunque, al ver la cara de Marcos, rectificó: "No he visto extraterrestres, pero si vi un platillo volador, un ovni. Era gigante, tenía luces y ocupaba todo el cerro, la cosa es que nadie más lo veía, solo yo. Y a veces pienso que fui abducida en ese momento".

El gaditano, incrédulo con lo que le decía la chilena, comentó: "Creo que podría ser su imaginación", y continuó con la cena hasta que llegó el momento de decidir si tenían una segunda cita o no.

Marcos sí que quiso porque "me gusta conocer gente interesante como ella". Brígida, por su parte, no quiso a volver a verse como pareja, pero "nos podemos agregar en redes sociales y hablar".