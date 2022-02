El 'zasca' de Pablo Motos a Miguel Ángel Muñoz en 'El hormiguero': "¿Esta la tenías hecha o qué?"

Miguel Ángel Muñoz acudió este jueves a El hormiguero para presentarle a Pablo Motos su nueva obra de teatro, El síndrome del copiloto, una adaptación del libro Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort, que también dirige la representación teatral.

"En la obra, una mujer ha sido la copiloto de la vida de su marido y es la primera vez que va a tomar el timón del barco de su existencia", le explicó el invitado a los espectadores de Antena 3.

El presentador le preguntó cuál era su papel en la obra, pero lo que no se esperaba el actor era el zasca que cayó: "Soy el fantasma, el esposo muerto de la protagonista".

"¿Un fantasma? Como en Un paso adelante -serie en la que participó Muñoz en 2002-", le dijo Motos entre risas, que inmediatamente le pidió perdón por la broma que le había hecho.

Pero el intérprete exclamó: "¿Esta la tenías hecha o qué? ¿Y si te contesto otra cosa...?". El presentador intentó reconducir la entrevista y la pregunta: "¿Qué tipo de fantasma?".

"Hay momentos que pueden recordar a Patrick Swayze en Ghost. Lo que hago es acompañarla durante toda la travesía hasta llegar al Estrecho para tirar las cenizas", explicó Muñoz.

Motos también quiso saber si se podía estar más nervioso en alguna otra situación que en el estreno de una obra de teatro: “No, solo estuve igual de nervioso cuando fui a saltar al sacarme el título de paracaidismo”, reconoció el invitado.

Miguel Ángel Muñoz, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El éxito del documental sobre su tata

El valenciano también quiso comentar la gran acogida que ha tenido el documental 100 días con la Tata: "¿Cómo llevas el tema de la vejez?", le preguntó a su invitado.

"Es uno de los grandes temas de mi vida, aceptar la vejez, mi tata es feliz a sus 97 años, no sé si seré capaz de ser como ella, es muy difícil cuando tienes una personalidad como la mía, que me gusta hacer muchas cosas, el deporte… y tienes que aceptar que no podrás hacer eso", respondió el actor.

Que concluyó diciendo que “mi tata no se queja nunca y le duele todo el cuerpo, es admirable y ojalá yo me acercara a como es ella, pero no sé si seré capaz de serlo”.