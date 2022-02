'Sálvame' desvela audios inéditos de Isabel Pantoja apoyando a Mila Ximénez en su lucha contra el cáncer

Mila Ximénez es, sin duda, uno de los personajes más queridos que han pasado por Sálvame. Su fallecimiento el pasado 2021 a causa de un cáncer de pulmón afectó mucho a todos los colaboradores del programa. No en vano, el nombre del plató en el que se graba el programa ahora lleva el nombre de la popular colaboradora.

Después de que Isabel Pantoja haya roto su silencio de casi un año en una conversación telefónica que han desvelado en exclusiva, Kiko Hernández ha aprovechado el momento para sacar a la luz una serie de mensajes de audio inéditos entre la tonadillera y Mila Ximénez en los que la cantante la anima cuando ya había sido diagnosticada de cáncer.

"Mila. No sabes la alegría que me da escuchar tu voz, de que hayas hecho todo eso, de que hayas comido. Ay, no sabes cuánto me alegro, de todo corazón, de que te encuentres muchísimo mejor", dice uno de los mensajes.

"Te he visto fenomenal, te he visto divina. Con un par de ovarios. Tenemos que poder con esto. Acabo de hablar con mi hijo, con mis nietos... me pongo supernerviosa", reza otro.

Todos estos audios, de los que desvelarán su contenido en próximos programas, fueron conversaciones entre ambas durante la pandemia, dándose ánimos y fuerzas para superar sus contratiempos.