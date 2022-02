Navarro(UA) assumeix la presidència de CRUPV amb l'objectiu d'aconseguir un finançament "estable" per a les universitats

Navarro ha reivindicat que durant el pròxim any es marcarà el repte d'aconseguir un finançament "estable" per a les universitats valencianes i ha mostrat la seua preocupació per la reforma laboral i la seua aplicació en els contractes d'investigació, així com per la firma del conveni col·lectiu, la Llei de Convivència, la Llei de la Ciència o la taxa de reposició.

"Cap d'aquestes coses es poden resoldre en un any, però amb la bona predisposició de la consellera i la tenacitat de Mavi i els seus predecessors intentaré aconseguir objectius", ha indicat en l'acte, al que han assistit la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón; el rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), Juan José Ruiz; la vicerectora d'Investigació de la Universitat Politècnica de València, Belén Picó, i la consellera d'Universitats, Carolina Pascual.

Navarro ha agraït la tasca exercida per la presidenta ixent, així com la confiança en ella depositada i s'ha mostrat satisfeta per l'oportunitat de representar a les universitats públiques valencianes. A més, ha detallat el "doble paper" que exerceix la presidència de torn "amb un portaveu pactat pels cinc rectors i rectores que integren la CRUPV que té un paper de coordinació interna i una altra d'interlocució externa".

"La CRUPV és un fòrum de trobada en el qual abordem els temes comuns que ens preocupen i les maneres de gestionar-les en el si intern de les nostres institucions i que ens permeten fer un front comú de cara als interlocutors externs", ha declarat.

Entre els temes que més preocupen als màxims dirigent de les universitats, ha destacat com aspectes "conjunturals" la situació derivada dels efectes de la pandèmia, així com unes altres de caràcter "més estructural" com la qualitat formativa, l'intercanvi de bones pràctiques universitàries, la precarietat dels contractes d'investigació o el relleu generacional.

Igualment, Navarro s'ha mostrat preocupada també per que la veu valenciana "arribe a Madrid" en les negociacions de les reformes legislatives en marxa com la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), la reforma laboral i la firma del conveni col·lectiu, la Llei de Convivència o la Llei de la Ciència.

"Valorem positivament que s'haja sufragat el deute, però el que era excepcional s'ha convertit en un ingrés ordinari. No podríem subsistir sense eixos recursos", ha afegit. Així mateix, ha explicat que les universitats "estem vivint moments de grans reptes i grans canvis i és crucial abordar-los amb una perspectiva comuna, oberta però integradora".

Per açò, ha reivindicat una "suficiència financera" en la nova Llei d'Universitats a causa que "a les tradicionals funcions de docència se li van sumant la igualtat, xarxes socials, medi ambient o estabilitat laboral", i aquestes funcions "exigeixen un finançament", per la qual cosa està "convençuda" que les universitats comptaran "amb el millor pla".

Per la seua banda, en el seu discurs de traspàs de competències, Mestre ha destacat la "importància del treball conjunt de les universitats públiques valencianes" i ha esbossat com a "principals reptes del sistema" la necessitat de finançament estable que garantisca la planificació i autonomia universitàries, a més de la firma del conveni col·lectiu del personal de les universitats per part de la Generalitat.