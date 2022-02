La impactante reflexión de Dani Rovira sobre el cambio con la que ha triunfado en Instagram: "No es fácil"

Están siendo momentos de cambios para Dani Rovira. El actor se lanzó a la televisión con La noche D y decidió dejarlo atrás tras solo dos temporadas. Ahora prepara más proyectos en Movistar+, pero en su Instagram ha compartido una reflexión sobre el pasado que no ha pasado desapercibida a nadie.

El presentador ha compartido un texto del escritor británico Jeff Foster, un largo escrito sobre "estar despierto en un mundo dormido" que ha sido aplaudido por la valentía de publicar tantas palabras en una red social donde la imagen y el vídeo corto predomina.

"Ya no le puedes dar la espalda a la verdad", comenzaba el escrito: "No puedes esconderte de ti mismo ahora. No hay un lugar en el que te puedas ocultar. Vives la vida en carne viva. Y sientes más que nunca, no menos".

Con la prosa de autor inglés ha canalizado sus pensamientos sobre la inseguridad del pasado y la incertidumbre del futuro, transformándose en el tiempo presente en una persona que nunca rechaza sus sentimientos, por muy desagradables que sean.

Un relato con el que algunos han bromeado por su longitud. "Que te aparecía subir una foto, vaya", ha comentado un usuario. Sin embargo, otros han agradecido el momento para pensar sobre ellos mismos.

Entre las personas que han felicitado al malagueño destaca Almudena Cid, que actualmente está pasando por un mal momento personal al romper su matrimonio de más de una década con Christian Gálvez y ha querido aplaudir la publicación de Rovira, que ya tiene más de 26.000 'me gustas'.