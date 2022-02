Isabel Pantoja reaparece en una conversación exclusiva con 'Sálvame': "Tengo profesionales que me ayudan"

Llevábamos casi un año sin escuchar la voz de Isabel Pantoja. Concretamente, 286 días. Pero su silencio se ha acabado. En una conversación telefónica que ha desvelado Sálvame en exclusiva, la tonadillera ha hablado de cómo se encuentra en estos momentos, poco tiempo después de la muerte de su madre. "No lo estoy pasando nada bien".

"Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Estoy huérfana absoluta. Pero tengo profesionales que me ayudan" ha confesado Isabel Pantoja.

El periodista Ricardo García ha sido el encargado de tener la conversación con Isabel. "El karma hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera, a lo mejor" ha dejado caer, quizá en referencia a su expareja Julián Muñoz, que se despachó a gusto contra ella en su docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

Además, la artista ha confirmado que empezará su gira por América dentro de muy poco y que tiene el apoyo total y absoluto de su hermano Agustín Pantoja, desechando así los rumores de una posible pelea entre ambos. "Los fans me quieren. No tengo ninguna duda. Esa energía me llega".

También ha querido dejar claro que no tiene redes sociales. “No me gusta nunca la violencia ni nada de eso, por eso yo no tengo redes” ha querido dejar claro, tratando de mantenerse así alejada de problemas.

Su sobrina Anabel Pantoja, al escuchar algunas de sus palabras, ha alabado a su tía, afirmando que es muy buena idea que haya acudido a profesionales. "Todos deberíamos ir al psicólogo".