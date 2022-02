'40 anys fent país': la Generalitat presenta la marca de l'aniversari de l'Estatut d'Autonomia

La identitat gràfica dissenyada per Dani Nebot és una abstracció geomètrica sobre la Senyera que va acompanyada de la llegenda 'Quaranta anys fent país. Comunitat Valenciana 1982-2022'.

En la presentació, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha assegurat que la Generalitat treballa més enllà de l'àmbit institucional i autonòmic perquè la festivitat arribe a tota la població valenciana, arreplega l'administració.

"L'Estatut és passat, i per açò cal destacar aquelles persones que van ser protagonistes en un moment convuls i que van fer possible el consens -ha asseverat-. A més, és present perquè cada dia avancem en drets per a la ciutadania gràcies al nostre autogovern i també és futur perquè enguany avaluarem l'Estatut i coneixerem les aspiracions dels valencians per al futur".

Per la seua banda, Dani Nebot ha mostrat el seu agraïment per l'encàrrec d'aquest disseny i ha advocat per la pluralitat, la diversitat i la "concòrdia" que queden reflectides en la seua creació. Aquest artista compta amb una destacada trajectòria per la seua contribució a la transformació, innovació i modernització del disseny valencià, per la qual cosa va ser guardonat amb la Medalla de les Belles Arts en 2008 i amb el Premi Nacional del Disseny en 1995.

L'ús de les aplicacions de la marca del 40 aniversari serà gratuït i lliure. La consellera ha apostat així per "una festivitat per a tots els valencians" i per una marca commemorativa, que a més d'utilitzar-se des de l'àmbit acadèmic i institucional, servisca perquè ajuntaments i entitats puguen fer-la pròpia.

Aquesta marca serà utilitzada fins que finalitze l'any per la Generalitat i les entitats que integren el seu sector públic instrumental. S'aplicarà en la papereria bàsica, així com en les comunicacions, actes i documents electrònics oficials dels seus òrgans i personal, en els suports publicitaris (cartells, fullets, anuncis en premsa, fons publicitaris i uns altres d'anàloga significació), seu electrònica i la resta de pàgines o perfils institucionals en internet.

I és que en 2022 es commemoren els 40 anys de la norma institucional bàsica de tots els valencians: la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.