La venda de vehicles d'ocasió cau un 12% al gener a la Comunitat Valenciana

La província de València ha sigut la que més vendes (6.078) ha registrat al gener malgrat patir un descens del -18,1%. Li ha seguit Alacant amb 5.497 unitats (+2,36%), mentre que la província de Castelló ha patit un enfonsament del -29,13% i les vendes s'han quedat en 1.321.

En el conjunt d'Espanya, el mercat d'ocasió ha arrancat 2022 amb 127.153 unitats venudes, enfront de les 126.613 unitats de gener de l'any passat (+0,4%), la qual cosa suposa que per cada vehicle nou es van vendre tres de segona mà.

En una anàlisi per trams d'antiguitat, les operacions amb usats de menys d'un any van ser les que més van créixer durant el mes passat. Així, encara que amb prou faenes van representar una de cada deu vendes, van registrar una pujada del 40,5%, fins a aconseguir les 12.308 unitats.

Li van seguir els vehicles d'entre 5 i 8 anys que, amb 11.826 unitats, van registrar un increment del 23,1%. Molt significatiu segueix sent també el creixement dels models de més de 15 anys que, sent protagonistes de les operacions entre particulars, van pujar un 15,3%, concentrant quasi el 36% del mercat.

Per contra, els models d'entre 1 i 3 anys van ser els que més van caure durant el mes passat. En concret, es van desplomar un 48,4%, fins a situar-se en les 7.704 unitats, representant el 6% del total.

Les operacions amb vehicles d'entre 10 i 15 anys, que suposen pràcticament una de cada cinc operacions, també van registrar signe negatiu i es van situar en les 29.487 unitats, la qual cosa representa un descens del -12,4%.

L'escassetat de semiconductors segueix generant un efecte en cadena en el mercat d'ocasió. Les empreses, que no poden renovar flota davant la falta d'oferta, van reduir les seues vendes de vehicles usats un 19,2% durant el passat mes, fins a situar-se en les 17.445 unitats.

Les companyies de rent a car i els operadors de renting, que es veuen en la mateixa tessitura, van registrar una reculada del 15,6% i del 6,5%, respectivament, en les seues operacions amb usats.

En aquest context, la importació va seguir guanyant protagonisme per a poder satisfer la demanda de models més joves. Per aquest motiu les transaccions amb vehicles importats cresqueren un 62,4%, fins a aconseguir les 7.757 unitats, la qual cosa suposa un 6% del mercat.

Respecte a les fonts d'energia, les dades de les patronals del sector mostren una reculada dels motors tradicionals. Així, les operacions amb vehicles usats dièsel -que van representar el 58% de les operacions- van caure un 2% al gener; mentre que els de gasolina, per la seua banda, van caure un 1%, fins a situar-se en les 46.165 unitats, el 36% del total.

Quant a les propulsions alternatives, els models elèctrics puros de segona mà van créixer un 36,7% al gener, fins a situar-se en les 775 unitats, concentrant el 0,6% del mercat.

Per la seua banda, els dièsel/elèctrics enchufables van registrar un total de 178 unitats venudes (+256%) durant el passat mes de gener, enfront de les 772 unitats dels gasolina/elèctrics endollables (+102,6%).

Segons el director de Comunicació de Faconauto, Raúl Morales, "el començament de 2022 manté la línia de finals de 2021, amb la crisi dels microxips marcant l'esdevindre del mercat de vehicles d'ocasió. I el problema és que ni milloren les vendes de nous ni ho fan els de usats, per la qual cosa Espanya s'allunya, es mire per on es mire i a poc a poc, de tindre un mercat de l'automòbil sa i puixant".

En aquest escenari, Morales ha advertit que "mentre, el parc segueix envellint gràcies, entre altres coses, al fet que el 36% de totes les transferències de vehicles usats que es fan en el nostre país correspon a modeles de més de quinze anys".

Per la seua banda, la directora de Comunicació de GANVAM, Tania Puche, ha assenyalat que "si gener de l'any passat va estar marcat per la borrasca Filomena, al gener d'enguany la sisena onada i, especialment, la crisi dels microxips segueix fent mossa en un mercat que, en condicions normals, hauria d'estar venent prop d'un 25% més al mes. Veurem com evolucionen les xifres, però, a aquest ritme, les vendes poden quedar-se enguany sobre l'1,95 milions d'unitats, la qual cosa suposarà una caiguda del 2% en relació amb 2021", ha augurat.