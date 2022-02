Els metges demanen a Barceló que rectifique i no permeta que infermeres dirigisquen equips d'Atenció Primària

En un carta, el secretari de l'organització, Rafael Mariano Cantó, demana a Barceló que descarte aquesta possibilitat inclosa en el document 'Marc estratègic de l'Atenció Primària 2022-2023'.

Es tracta del punt 5.1 de la línia estratègica 3, sobre l'enfortiment de l'Atenció Primària. El passat 1 de febrer, la comissió permanent de la junta del consell va acordar manifestar el seu rebuig al conjunt del document i realitzar aquesta petició.

En concret, aquest punt estableix que els centres de salut comptaran amb la figura de responsable en àrea mèdica, infermeria i admissió, així com que una de les dos primeres assumirà les tasques directives de l'EAP de la zona bàsica de salut.

No obstant açò, l'organització col·legial assegura que les tasques directives de l'EAP de la zona bàsica de salut només poden ser exercides pels metges. "El seu exercici per qualsevol altra categoria professional seria contrari a la llei i la jurisprudència, i considerat com a intrusisme professional", adverteix.

Així mateix, aquest consell considera que s'ha d'obrir una interlocució directa entre els col·legis de metges i la Conselleria de Sanitat per a tractar la resta del document, per al que ofereix la seua col·laboració.