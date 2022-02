Cvirus.- Arranca la vacunació de la segona dosi a més de 108.000 escolars valencians de 9 a 11 anys

El procés transcorre amb "plena normalitat" en els centres educatius, sense incidències ni problemes organitzatius. Totes les dosis pediàtriques s'han distribuït als departaments de salut perquè arriben als col·legis.

Al mateix temps, reben la primera dosi tots els escolars que no l'han pogut rebre per qualsevol motiu, expliquen des de la Conselleria de Sanitat.

Amb tot, cal recordar que durant aquest temps alguns menors s'han contagiat de coronavirus, per la qual cosa han d'esperar huit setmanes des del diagnòstic per a rebre la següent dosi.

Sanitat estima així que un percentatge d'aquests xiquets no es puguen vacunar ara i hagen d'esperar el temps establit. Una vegada complit aquest termini se'ls oferirà la segona dosi.

Com a cap del servici de Promoció de la Salut, José Antonio Lluch insisteix en la importància de la vacuna, en aquest cas també la pediàtrica, per a "fer front al virus entre tots". També recorda la necessitat de completar les pautes de vacunació en els xiquets perquè "la protecció siga la més òptima possible".