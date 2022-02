El Ayuntamiento reconoce que algunos hosteleros se resisten a retirar sus terrazas: "Hay una oposición total"

La Policía Municipal ha comenzado las inspecciones a los locales de hostelería para comprobar que están cumpliendo con la nueva normativa de terrazas. Concretamente en la retirada de las mesas ampliadas en aceras. Según ha manifestado la delegada de Seguridad y Emergencias, las inspecciones han estado muy presentes durante el pasado fin de semana tanto en la zona de Retiro como en Gaztambide, dado que son "algunas de las zonas más saturadas" de Madrid. "En algunos casos ha habido una oposición total y absoluta a retirar esas terrazas", ha reconocido Inmaculada Sanz.

Pese a que han sido "intervenciones puntuales" y "no son demasiados" los locales que incumplen -Coordinación Territorial no tiene acceso a los datos de terrazas ampliadas ni de las inspecciones realizadas- la Policía ya ha tenido que actuar en varios bares. "En algunos casos se han levantado distintas actas", ha apuntado la portavoz municipal.

Desde el Gobierno municipal advierten a los hosteleros que si no cumplen con la nueva normativa aplicarán el reglamento sancionador. "Si no lo hacen tomaremos las decisiones pertinentes: o bien las levanta el Ayuntamiento y después, aplica una ejecución sustitutoria, o se ponen las sanciones oportunas". Las multas oscilan entre los 750 y los 3000 euros. Además, la comisión de tres infracciones graves o dos muy graves en dos años comportará la extinción de la autorización de la terraza.

La ordenanza de terrazas, que entró en vigor el pasado martes, 1 de febrero, ordena la retirada de las ampliaciones de terraza en aceras y prohíbe, como lo hacía la anterior, adosar las mesas a las fachadas. Una mayoría aplastante de hosteleros asegura no haber aumentado sus mesas con las autorizaciones Covid, no obstante, hay quienes han reconocido a 20minutos estar incumpliendo la ley en el barrio Ibiza. En cuando a las mesas altas, solo pueden sacarse al exterior con dos taburetes, alineados a mobiliario y nunca adosados a fachada. Además, deben contar con licencia del distrito, que lo concede cuando no quepa terraza normal y dejen libre 1.80 metros.