El Consell destinarà 15,5 milions procedents de fons europeus a formar a la ciutadania en competències digitals

Aquesta acció s'alinea amb l'estratègia que la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital impulsa, a través de les direccions generals d'Avanç per a la Societat Digital i de Lluita contra la Bretxa Digital, amb la finalitat de garantir la inclusió digital de tota la ciutadania, no deixant a ningú arrere en el procés de digitalització i avançar en el desenvolupament de competències digitals bàsiques.

Els 15,5 milions permetran la formació de més de 73.000 valencians en competències digitals que els permeten informar-se i comunicar-se, desenvolupar continguts digitals, aprendre a protegir-se i resoldre els problemes tècnics bàsics als quals puguen enfrontar-se permetent-los utilitzar les tecnologies digitals amb autonomia i suficiència.

L'objectiu final que pretén aconseguir el Consell amb aquestes accions és proporcionar a la ciutadania les habilitats digitals bàsiques per a la resolució de problemes i l'enfocament de situacions concretes a les quals qualsevol persona s'enfronta en el seu moment a dia per a poder exercir l'exercici ple de la ciutadania digital.

La directora general per la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, ha explicat en un comunicat: "Hem de pensar en la bretxa digital més enllà de l'accés a la tecnologia. Actualment, el 40% de la ciutadania valenciana té importants llacunes en matèria de competències digitals, per açò dotar a la ciutadania de les ferramentes necessàries per a fer un ús segur i responsable de la tecnologia és per a nosaltres la clau".

Les accions de formació s'iniciaran a partir de l'últim trimestre de l'any 2022 i es desenvoluparan fins al 31 de desembre de 2025.

Els programes formatius es desenvoluparan a través de mòduls formatius, tallers o seminaris d'entre 5 i 20 hores adaptats als perfils dels ciutadans i ciutadanes que accedisquen als programes, i es realitzaran en modalitat 'online', semipresencial o presencial, depenent de la disponibilitat i accessibilitat dels i les participants. Els continguts estaran basats en el Marc Valencià de competències digitals que pren com a referència el Marc Europeu de Referència per a les Competències Digitals de la Ciutadania.

Les persones beneficiàries d'aquests programes seran persones a partir de 14 anys, amb especial atenció a aquelles amb major vulnerabilitat, sense competències o amb competències digitals baixes. En finalitzar el curs, les persones participants rebran una certificació d'assoliment dels objectius de formació aconseguits.