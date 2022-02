Les Corts convaliden la conversió de Fira València i IFA en empreses públiques amb l'abstenció de PP i Cs

Tant el PP com Cs finalment s'han abstingut, encara que dubten del nou model de gestió per a les dos institucions, mentre els diputats de Vox han votat en contra.

Les dos societats tindran personalitat jurídica de naturalesa privada, però estaran adscrites a la Conselleria d'Economia. El Decret 19/2021, aprovat abans de Nadal, va culminar el procés iniciat a la fi de 2017 per a la subrogació del deute -en Fira ascendia a 474 milions d'euros i en IFA a 76 milions- i la reestructuració.

En el debat d'aquest dimecres, el conseller d'Economia, Rafa Climent (Compromís), va defendre la decisió de convertir-les en empreses públiques i va prometre que faran "les coses bé perquè no passe com en el passat", ja que va carregar contra els "clarobscurs" de la gestió de l'anterior govern del PP. També va demanar perdó per no informar del procés i va garantir que hi haurà un "rigorós" control públic i col·laboració amb el sector empresarial.

Entre l'oposició, el PP va avisar que denunciarà si les converteixen en "un 'xiringuito' de contractació", mentre Cs va preguntar si la Generalitat ha intentat convéncer a l'empresariat perquè participe en el capital i Vox va denunciar que engrosseixen el "elefantiásico" sector públic valencià.

I del Botànic, el PSPV va garantir que hi haurà col·laboració fluïda amb els empresaris, Compromís va confiar a "retornar la credibilitat" a Fira i IFA i UP va defendre que l'important no és si són empreses públiques, sinó donar-les viabilitat.