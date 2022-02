Soler reafirma que "la taxa turística no és una prioritat", però demana no criminalitzar-la

Soler (PSPV) ha respost així, en la sessió de control en Les Corts, a una pregunta del PP sobre quin és el posicionament de la Generalitat després de la campanya impulsada pel sector hoteler en contra de la taxa.

En la seua intervenció, el diputat 'popular' Manuel Pérez Fenoll ha criticat les "martingales" del tripartit i les diferències entre la posició contrària a l'impost del secretari autonòmic de Turisme, el socialista Francesc Colomer, i la favorable del síndic del PSPV, Manolo Mata.

"Quant temps pot torejar als seus socis de govern?", ha preguntat al conseller sobre Compromís i Unides Podem, i ha assegurat que és una "farsa" que vullguen consensuar-ho amb el sector perquè no coneix "ni a un hoteler" que estiga a favor de la taxa.

Com a resposta, Soler ha recalcat que "no és una prioritat d'aquest Consell per diversos motius", el primer que el sector turístic "ha d'eixir del forat en el qual està". "Eixa és la prioritat, la resta són temes secundaris", ha asseverat, i ha rebutjat "fer un ús estrambòtic d'açò".

En la seua rèplica, el diputat del PP ha acusat el conseller de burlar-se del parlament i ha recordat quan el síndic Manolo Mata es va fer "una foto traient pit" de l'acord per a implantar la taxa al costat dels portaveus de Compromís i UP. És més, s'ha mostrat convençut que "ho estan amagant i l'aprovaran".

El titular d'Hisenda li ha contestat que no cal "criminalitzar" la taxa turística, encara que ha remarcat que "tampoc és una vareta màgica per a solucionar res". Ha advocat per centrar-se a remodelar el model turístic valencià perquè siga competitiu "dins de deu, 15 i 20 anys".