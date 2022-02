Cvirus.- Puig sobre les sentències condemnatòries per la gestió de la pandèmia: "Quan no són correctes, es recorren"

Puig s'ha pronunciat així en el ple de Les Corts després que la síndica del PP María José Catalá li haja preguntat per les tres sentències condemnatòries a la Generalitat relacionades amb la falta de material de protecció a sanitaris i la discriminació en la vacunació als metges de la privada.

El president ha afirmat que el Consell "respectarà sempre qualsevol decisió judicial": "Les regles del joc sempre cal respectar-les, guanyes o perdes. Nosaltres continuarem acceptant les resolucions i quan hi haja una sentència que no ens pareix correcta, es recorrerà", ha dit.

Puig ha afirmat que aquestes sentències són fruit d'una pandèmia "terrible" que ha afectat no només a la Comunitat, sinó a totes les autonomies, una situació "sobrevinguda". "A l'abril ja vaig demanar perdó al personal sanitari per no haver-los pogut donar tot el material que necessitaven ja que no disposàvem d'ell. Igual que la resta de comunitats autònomes", ha recordat.

Però ha destacat la gestió del Consell i també ha subratllat que es va complir "escrupolosament" l'estratègia de vacunació del ministeri, "vacunant sempre primer als més vulnerables sense discriminació, en la sanitat pública i en la privada", ha dit.

Així, ha lamentat que l'oposició estiga en un "boicot permanent, intentant fer fallida la recuperació econòmica i social de la Comunitat". "No molesten -els ha demanat- per a continuar vacunant, treballant per l'ocupació i per la recuperació que necessitem". "Ara seria el moment d'intentar donar suport al Govern per a eixir de la pitjor crisi de la història", ha emfatitzat.

Davant les seues paraules, Catalá li ha recriminat que les condemnes demostren que "no es van prendre de debò la salut" dels sanitaris i li ha acusat de cometre l'error de "discriminar en la vacunació "de manera sectària": "Han abandonat la seua sort als sanitaris de la privada i han sigut condemnats per aquesta qüestió", li ha insistit.

"He sentit que recorrerà per l'interés general de la ciutadania i jo li demane que no ho faça per dignitat. Rectifique. La Comunitat està col·lapsada i necessita que canvie la deriva en la gestió sanitària", li ha reclamat.

Segons el parer de Catalá, Puig "ha d'assumir responsabilitats i rectificar en la qüestió sanitària". La Comunitat, ha afegit, "és l'única amb tres sentències condemnatòries amb indemnitzacions i, a més, té el dubtós honor de concentrar 79 condemnes per no donar informació de la pandèmia al PP", ha assenyalat.

Així mateix, li ha recriminat que no compareguera en Les Corts per l'incendi registrat en una residència de Montcada (València) amb nou morts; la seua "negligent" gestió amb els menors tutelats; i la reclamació de la paga extra als sanitaris "per uns permisos que els va obligar a prendre's". "Sabia que seren 'Ximoanuncis' però no sabia que eren de 'de posar i llevar'".

"Vostés s'han gastat 16 milions en tres carpes voladores que no han servit per a res i ara recorre les indemnitzacions i demana la paga als sanitaris. S'ha gastat 400 milions d'euros en 'xiringuitos', ha donat subvencions de dubtosa legalitat. Eixos diners son els que no han de gastar-se", li ha demanat.

Puig, sobre aquests assumptes, ha indicat que l'incendi en la residència va ser un "terrible accident" que lamenten "profundament". "Hi havia un contracte i estaven amb absoluta normalitat. Oltra ja ha donat les explicacions i les seguirem donant sempre", ha puntualitzat.

El president ha reiterat que la "millor manera" de protegir als sanitaris és "actuar i reforçar la sanitat pública valenciana, no privatitzant com van fer vostés -en referència al PP-" i ha anunciat una inversió de 139 milions en un mes per a hospitals i centres de salut. Sobre la paga als sanitaris, ha afirmat que el Consell "no lleva la paga als professionals que la mereixen. Es reclama l'indegut", ha aclarit.

"NO SOM ELS PRIMERS CONDEMNATS"

La vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha manifestat sobre les sentències relatives a la pandèmia que la Comunitat no és la primera condemnada per aquests fets, ja que prèviament ho va ser Madrid i Aragó.

"És més -ha afegit-, la condemna a Madrid va ser per vulnerar els drets dels metges i pediatres no només durant la pandèmia, sinó també abans". "Les sentències de la Comunitat diuen que es va fer tot l'humanament possible dins d'una pandèmia mundial i amb condicions adverses", ha postil·lat.

La diputada Elena Bastidas li ha recriminat a Oltra que està "invalidada" per a donar lliçons i s'ha mostrat sorpresa perquè intenta justificar la "caòtica" sanitat. "Quants centres de salut ha visitat per a saber de primera mà com han viscut els professionals?", li ha interpel·lat.