Más Madrid acusa a Díaz Ayuso de regar con "contratos a dedo" a su entorno y ella le reta a que lo demuestre o dimita

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional y líder de la oposición, Mónica García, ha acusado este jueves a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de "regar" de "contratos" a dedo a sus familiares y amigos. Durante la sesión de control, García ha hecho un repaso de algunas contrataciones de la Comunidad recientes y la jefa del Ejecutivo ha rechazado cualquier relación con ellos. De hecho, ha retado a la portavoz progresista a "demostrar" los vínculos y, si no lo hace, Díaz Ayuso ha opinado que debería dimitir "por falsa".

Entre los procesos sobre los que la portavoz de Más Madrid ha sembrado la sombra de la duda se encuentran los relacionados con el hospital Enfermera Isabel Zendal. Este complejo sanitario iba a costar 50 millones de euros pero se inauguró tras un gasto de 170 millones, ha señalado García, para añadir que la semana pasada el Gobierno adjudicó otros 11 millones en contratos. "Algunos de los cuales fueron a parar a una exconcejala del PP", ha asegurado la portavoz.

También ha mencionado a la empresa en la que trabaja la expareja de la presidenta y a su hermano, que en 2021 ya fue mencionado en varios plenos. García ha señalado que la primera compañía ha multiplicado por 100, de 5.000 a 500.000 euros, la facturación a la Comunidad desde que Díaz Ayuso es presidenta, mientras que la empresa de su hermano ha recibido varios contratos públicos.

"Todo este regadío de contratos a dedo a familiares y amigos ocurría mientras ustedes dejaban de gastar 821 millones en Sanidad y 32 millones en exclusión social en lo peor de la pandemia", ha lamentado García.

La presidenta regional ha negado la mayor, no sin antes afearle a la líder de la oposición que se vuelva a mencionar a sus allegados en el pleno de la Asamblea. "Yo sé quién es su marido y no sé quien es su padre. Yo no tengo que estar buscando tramas de nadie", ha señalado Díaz Ayuso, que le ha animado a llevar las sospechas que tiene sobre los contratos públicos a la Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de la Administración regional.

"Si usted quiere hacer sus labores de portavoz con dignidad lo que tiene que hacer es llevar a la comisión de contrataciones toda la información que tiene la Cámara de Cuentas", ha señalado Díaz Ayuso. "Pídanle explicaciones y que le demuestre que todo lo que está realizando la Comunidad de Madrid es perfectamente legal y está todo en orden", ha añadido.

La presidenta también ha recordado que solo en los dos últimos años de pandemia se han otorgado miles de contratos por el procedimiento de emergencia y que hace unos meses se realizó un pleno monográfico para abordarlos, habida cuenta de que la información de todos ellos se cuelga en el portal de transparencia.

"Tan solo en el año 2021 tiene más de 330.000 contratos, con mas 1.150 millones de euros contratados", ha insistido Díaz Ayuso. "Si se empieza a tirar del hilo", ha añadido, "habrá amigos y familiares de toda la Comunidad de Madrid relacionados con muchos de los miembros de la Asamblea", ha insistido.

Dirigiéndose a García, la presidenta le ha animado a encontrar "una sola prueba" de que ella o alguien de su Gobierno contrata a su entorno solo por serlo. "Si no la encuentra debería dimitir por falsa", ha zanjado Díaz Ayuso.