El líder de La Habitación Roja presenta en el Centre del Carme 'Canción de amor definitiva', la seua autobiografia

El públic podrà gaudir d'aquesta cita amb el cantant en la Sala Refectorio fins a completar aforament, en la qual també participen l'escriptor Rafa Lahuerta i l'editora del llibre, d'Aguilar y Plaza & Janés (Penguin Random House), Cristina Lomba, segons ha infromado la Generalitat en un comunicat.

La vida de Jorge Martí no és la que es podria esperar del líder d'una banda de rock. Com un disc, té dos cares: la cara A és la que mostra sobre l'escenari quan canta al costat dels seus fans cançons icòniques com 'Ayer' o 'Indestructibles', i la B, desconeguda per al gran públic, marcada per la malaltia de la seua dona i la seua vida a Noruega.

"Treballem per a fer del CCCC eixe espai de trobada amb la cultura de hui i per açò ens alegra tindre aliats com Jorge Martí. Ja al novembre vam tindre l'oportunitat d'oferir la presentació del decimotercer àlbum de LHR, 'Años Luz II', i ara, de nou, obrim les portes als seguidors del grup i del seu líder per a conéixer en primícia el seu primer llibre. Tot un esdeveniment que barreja literatura i música d'eixa forma natural i orgànica que tant ens agrada en el Centre del Carme", explica José Luis Pérez Pont, director del CCCC i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV).

Jorge Martí reflecteix sense embuts en el seu llibre la "perenne sensació de compaginar dues vides paral·leles sense arribar a la plenitud en cap". "Un desassossec existencial descrit de forma brillant en aquesta crònica d'una doble vida entre la música i la malaltia", assenyala la Generalitat.

A Espanya, és el líder d'una de les bandes independents més importants i amb més recorregut del país, la valenciana La Habitación Roja, que ha complit 25 anys de carrera. Aquest fet contrasta amb una vida anònima que porta en Molde, Noruega, on resideix amb la seua família i ha exercit com a infermer durant diversos anys.

"Tinc la sensació de que tot al meu voltant són malalties i problemes, i els dies feliços girant amb el grup, a tope d'adrenalina, se m'antoixen tan llunyans que em pregunte si en veritat han ocorregut o són part de la vida d'una altra persona", explica el cantant.

LA MALALTIA D'INGRID

Ingrid és la dona de Jorge, mare de les seues filles i el gran amor de la seua vida. "'Canción de amor definitiva' és, a més, la història d'un gran amor: un enamorament sobtat entre un estudiant d'Erasmus en Molde i una jove noruega, que va portar a l'autor a traslladar la seua vida al país nòrdic per a formar una família. Però aquesta també és una història no només d'amor, sinó també de malaltia des que a Ingrid li van diagnosticar síndrome de fatiga crònic", explica la Generalitat. Durant anys, es van veure obligats a canviar la seua vida i a buscar multitud de tractaments per a trobar una solució que mai va arribar.

La Habitación Roja porta 25 anys sobre els escenaris, tretze àlbums publicats, centenars de concerts, presència en tots els grans festivals, nominacions als principals premis del país i gires per Amèrica Llatina. La banda està en el seu millor moment i Martí, com a líder, cantant, guitarrista i compositor, recorre en l'autobiografia la seua història a través de nombroses anècdotes.