La amenaza de adelanto electoral en Andalucía se aleja tras el apoyo del PSOE a la Ley de Economía Circular

La votación de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) era un buen test para sondear la operatividad del Gobierno regional frente a la “pinza”, en palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de Vox y PSOE. Ante la posibilidad de no sacar adelante iniciativas parlamentarias, Moreno amenazó el mes pasado con convocar elecciones adelantadas este febrero en lugar de agotar la legislatura. De ahí que esta votación de los grupos tuviera lecturas e implicaciones políticas muy importantes, con el ruido de fondo de los comicios en Castilla y León y el agrio debate del martes relativo al plan de regadío de Doñana.

Al final, no hubo “pinza” de los dos partidos mayoritarios de la oposición, y la Ley, entre las más importante del año para el Gobierno, salió adelante gracias al voto en contra de PSOE y UP (junto a PP y Cs) de la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Una postura que aleja la posibilidad de un adelanto electoral que no quiere la formación liderada por Juan Espadas.

En cambio, Vox, que sí es favorable a llamar a las urnas, defendió la oportunidad de su enmienda, presentada dos días atrás. Los antaño socios de Gobierno, que facilitaron la investidura de Moreno, llevan meses desmarcándose de las posturas de PP-Cs, especialmente desde que se opusieran a la Ley de Presupuestos. Para Vox, con la LECA, el Gobierno de Moreno se "burla de quienes sufren las consecuencias de la Agenda 2030".

La Ley se enmarca en la denominada "revolución verde" impulsada por el Gobierno regional, que pretende apostar por un nuevo modelo socioeconómico y productivo para la comunidad, siendo "muy escrupulosos" con la confluencia de competencias y "abiertos" a su mejora en la Cámara, según dijo la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

Entre las medidas se encuentran algunas enfocadas al aumento de la vida útil de los productos y el favorecimiento de un uso racional de las materias primas, la reducción del desperdicio alimentario, el pago por uso, la lucha contra la obsolescencia programada y el desarrollo del derecho a reparar. El parlamentario popular José Ramón Carmona defendió en la cámara que la LECA es una "oportunidad para que Andalucía lidere la economía del futuro".

La luz verde a la tramitación de esta ley se une a la aprobación el martes de las proposiciones de ley de PP, Cs y Vox para la nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, una polémica iniciativa que contó con la abstención del PSOE, a pesar del rechazo frontal del Gobierno central y de Europa. Esta sesión tuvo ya un marcado carácter electoral. El debate sobre un posible adelanto se coló en el orden del día, pero Juanma Moreno despejó dudas al respecto: "Es muy pronto para las elecciones", mantuvo.

Respecto a la LECA, PSOE y UP criticaron las "prisas" en los plazos de tramitación, que continuará ahora en la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Crespo sostuvo que "estamos alineados con Europa" en materia de economía circular, y abogó por "ir más allá; Andalucía tiene que tener esa revolución para tener esa economía circular, referente a la vanguardia".