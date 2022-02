La Generalitat ajudarà els ajuntaments xicotets a contractar professionals per a sol·licitar fons europeus

Segons ha assenyalat Puig, el pla s'adaptarà a les diferents grandàries dels municipis: Els de menys de 2.000 habitants rebran el suport tècnic a través d'equips contractats per les seues mancomunitats. Per a açò es requeriran 184 professionals.

D'altra banda, els ajuntaments d'entre 2.000 i 5.000 habitants podran contractar directament un tècnic, la qual cosa suposaria un total de 83 professionals. Mentre, per als ajuntaments d'entre 5.000 i 20.000 es podran contractar equips de dos persones directament per aquests ajuntaments. En aquest cas seria un màxim de 86 persones.

En total, s'estima que seran necessàries 353 persones que a més d'ajudes als ajuntaments, també assessoraran a les pimes de cada municipi perquè puguen accedir també als fons europeus. El programa es desenvoluparà per la Direcció general d'Administració Local, l'Oficina Valenciana per a la Recuperació i Labora.

Sobre aquesta convocatòria, Puig ha defès la necessitat de captar fons europeus "malgrat aquells que estan fent tot el possible perquè la ciutadania no els tinga", ha criticat en al·lusió el PP. Per contra, ha apuntat com a objectiu que hi haja "grans empreses tractores" que ajuden a modernitzar els sectors productius valencians amb aquests diners.